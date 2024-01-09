2024大選選舉人數出爐！1954萬人決定未來總統　全國最大票倉在新北

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統立委大選倒數4天，中央選舉委員會9日公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉人人數，總統、副總統選舉人人數1954萬8531人；全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數1956萬6007人；區域立法委員選舉人人數為1903萬770人；平地原住民立法委員選舉人人數為21萬36人；山地原住民立法委員選舉人人數為22萬8163人。

中選會說明，在總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1358萬3349人，占總選舉人人數69.49%。其中，以新北市選舉人人數340萬2064人最多，其次為台中市選舉人人數為232萬8896人；另外，台北市及高雄市選舉人人數皆超過200萬人，分別有209萬62人及231萬2303人；而桃園市及臺南市選舉人人數也有150萬人以上，分別為188萬2592人及156萬7432人。

中選會進一步指出，在總統副總統選舉人年齡層分布，以40至49歲居冠，有388萬5393人，占19.88%，其次為50至59歲，有353萬1252人，占18.06%。