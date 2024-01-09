陳建仁口誤「中國射飛彈」製造恐慌？　柯文哲：別把人想得這麼壞

記者袁茵／台南報導

國防部9日發布防空警報指中國於下午3時3分發射衛星，已飛越南部上空，但英文版卻寫成「missile（飛彈）」，連行政院長陳建仁備詢時也口誤稱「中國射飛彈」，引發部分民眾恐慌，事後對外道歉。面對陳建仁是否製造恐慌，民眾黨總統候選人柯文哲認為，不用把別人想得那麼壞，應該是SOP有問題。

▲柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

柯文哲9日於台南車掃並參拜西來庵，針對稍早國防部發防空警報，柯文哲提及，因為自己在掃街，所以手機交給秘書拿著，因此當下不知道情況，後來才有人來跟他說，「我倒覺得是這樣，這也是要去檢討SOP，國防部接到情報是怎麼傳到行政院？這表示過程當中一定有聯繫上的問題。」

柯文哲指出，且若台灣跟中國有熱線，大家事先照會，就不會這樣奇怪，且其實美國、蘇聯在核子大戰與冷戰最嚴重時也有熱線，所以台灣跟大陸也要建立熱線的關係。

至於警報當下，陳建仁口誤說是飛彈，是不是在製造恐慌？柯文哲直言，也不要把人家想那麼壞，應該是國防部傳到行政院的SOP有問題，因為長官平常也沒辦法自己接手機，特別是在質詢台上，所以應該是幕僚隨時作業、訊息進來後跟他說目前情況，「應該是制度還沒做很好」。

媒體追問，中國衛星發射很多次，為何此次突然有警報，是不是跟選舉有關係？柯文哲說，還是那句話，自己也不希望把人家想得很壞，什麼都是陰謀論，但從1996年至今，中國每次都扮演「豬隊友」角色，雖然也不可能這期間故意不發射衛星，「反正雙方都在過招，民進黨要利用大陸動作，國民黨希望趕快動員台商回來，所以台灣還是要想辦法自主，怎麼獨立自主運作，這不是很容易。」