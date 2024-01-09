轟國防部3封「陸射飛彈警報」浪費公帑　藍：綠選情告急出爛招

▲國民黨2024競選平台發言人凌濤 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／新北報導

針對今（9）日，國防部於下午3時許發送國家級警報，示警中國大陸發射衛星並飛越南部上空，請民眾注意安全一事，2024競選平台發言人凌濤表示，2022年8月，中國大陸發射飛彈飛越臺北，民進黨政府毫無動靜，甚至是日本官方公布才知道，事後民進黨中央還急忙澄清，「中共飛彈進入大氣層，大氣層不屬於任何國家的領空，飛彈沒有威脅」，然而這次中國大陸發射的甚至不是飛彈，只是衛星，政府卻一連寄了好幾封簡訊，讓人質疑是否浪費公帑？企圖利用「國家簡訊介選」？

凌濤表示，今天國人都被突如其來的國家警報嚇到，很多人甚至擔憂中共是不是要打過來了？然而，國防部在20分鐘後證實，這不過是中國大陸在西昌發射衛星；另外，中國大陸官方也證實，此次發射了「長征二號丙」運載火箭，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空。而這已經是長征系列運載火箭的「第506次」飛行。

凌濤指出，2022年8月，中國大陸曾經發射飛彈飛越臺北，當時民進黨政府卻毫無動靜，甚至是日本官方公布才知道。事後民進黨中央還急忙澄清，「中共飛彈進入大氣層，大氣層不屬於任何國家的領空，飛彈沒有威脅」，結果這次中國大陸發射的甚至不是飛彈，只是衛星，政府卻一連寄了好幾封簡訊，甚至收到10封的都有。凌濤質疑，這種國家介選簡訊，有無花費人民納稅錢？花了多少？有些人還收到高達10則，簡直浪費資源！

凌濤指出，事實上，就在10天前，12月30日，中國大陸也有衛星飛過台灣，當時怎麼不見民進黨政府有動作？現在面臨總統大選逼近，卻大動作發布國家警報。不僅國防部發送的簡訊英文文字誤指中共發射的就是飛彈（missile），甚至在災防告警細胞廣播訊息的官網上建議民眾應接受憲警及民防人員指（誘）導確實進入防空避難處所，居家者應緊閉門窗及實施燈火管制，造成民眾恐慌，就連行政院院長陳建仁在立法院備詢時也信口開河稱，「中國發射飛彈」。

凌濤質疑，莫非是民進黨選情告急，才會出此爛招？否則為何會在沒有完全確認的情況下，就直接說是missile，而不是衛星（satellite）？民進黨政府是不是藉中共發射衛星來介選？是不是故意謊稱是飛彈來欺騙民眾，製造恐慌？