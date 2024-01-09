批國防部警報是「民進黨介選」　趙少康：陸火箭搭載衛星為常態

記者鄭佩玟／新北報導

今（9）日15時04分，國防部2度發布國家級警報，警示中共衛星飛越台灣南部上空，提醒民眾注意安全。不過在警報中，衛星的英文卻使用「Misssle（飛彈）」，引發許多民眾恐慌。國民黨副總統候選人趙少康表示，國防部發布訊息嚇台灣選民，「有時候介選不是老共介選，是民進黨介選，有這樣的嚴重嫌疑」。

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

趙少康接受媒體聯訪時直言，中國大陸新聞是說用火箭搭載衛星飛到外太空，是經過台灣的西南空域，不像一開始說是飛彈經過台灣南部上空，這完全不同，甚至行政院長陳建仁第一時間也說是飛彈經過台灣上空，飛彈的挑戰性就很高，但火箭沒什麼攻擊性，搭載衛星是常態性在做。

趙少康表示，這與國防部發布消息不同，距離選舉剩下3、4天，國防部發布訊息嚇台灣選民，「有時候介選不是老共介選，是民進黨介選，有這樣的嚴重嫌疑」。

趙少康說，先前時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）到台灣時，中國是直接發射飛彈經過台灣北部上空，政府都沒發布警報，當時給出理由是飛彈在外太空，對台灣安全沒影響，怎麼會有這樣不同標準。國防部或民進黨發布警訊應有一套SOP，怎麼可以這樣前後不一。

至於這樣中共是助選還是介選？趙少康說，如果真的是發射飛彈不好，但不是，選舉只剩下3、4天，他要再次跟中共喊話，飛機不要過中線、船不要繞台、空飄氣球也不要來，讓台灣有平和選舉環境。

至於是否擔心影響選情？趙少康說，講清楚就好，民進黨是想影響選情，飛彈與衛星差很多，兩者完全不同。