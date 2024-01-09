馬桶蓋下方裝針孔偷拍心儀女同事！　色男判拘50天

▲桃園市許姓男子對女同事很心儀，去年5月間在公司女廁馬桶蓋下方偷裝針孔攝影機，未料被女同事察覺，怒而報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子對公司某位女同事傾慕有加，去年5月間竟在公司女廁馬桶蓋下方偷裝針孔攝影機，欲竊錄女同事如廁畫面，未料被當場被察覺，憤而報警提告；桃園地院審理時，許男坦承犯行不諱，法官認為許男始終未與被害女子達成和解或賠償，也未獲女子原諒，法官審結依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處拘役50日，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，46歲的許姓男子對公司某位女同事心儀，去年5月28日下午1時許在公司女廁馬桶蓋下方偷裝針孔攝影機，欲竊錄女同事如廁等隱私畫面，當天女同事如廁時，直覺馬桶蓋有異狀，打開後驚覺竟有針孔攝影機，氣得報警提告，中壢警方調查後察覺是許男所為依法送辦，桃園地檢署檢察官複訊後依妨害秘密罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告許男坦承犯行，法官考量其於警詢時與偵訊中均坦承不諱，審酌被告為遂一己私欲，罔顧他人隱私，私自竊錄告訴人之非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害其隱私，造成告訴人身心恐懼不安；衡量被告犯後坦承犯行，惟並未與告訴人達成和解或賠償，亦未獲得其原諒，審結依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處拘役50日，得易科罰金，本案仍可上訴。