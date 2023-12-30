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OL只穿內衣褲「門外爆巨響」　房東氣炸踹門要她搬走...原因曝

▲內衣,豐胸,胸部,按摩,美胸,罩杯,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲30歲OL穿著內衣褲在家休息時，房東突然踹門要求她搬家。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

簡姓女子去年穿著內衣褲在租屋處休息時，黃姓房東突然踹門吼叫，還拿備用鑰匙想要開門，所幸大門防盜鏈發揮作用，簡女拿起手機蒐證控告黃男偷拍、恐嚇等罪。黃男解釋自己80多歲，「可以當她阿公了」，是因簡女一直檢舉鄰居製造噪音等問題，黃男才會氣得想叫她乾脆搬走，台北地檢署依強制未遂等罪起訴黃男。

年約30歲的簡女為了工作方便，在台北市松山區租房居住，因為受不了其他租客抽菸的味道、還有養鳥等製造噪音問題，時常打電話向環保局或110提出檢舉，最後認為生活不便，是因房東違法隔間，所以檢舉房東涉嫌違反相關消防法規。

黃姓房東接到其他房客抱怨，自己也覺得很麻煩，因此在2022年8月間，登門要拜訪簡女，希望簡女如果住得不習慣，乾脆退租搬家，可是簡女隔著門回應表示，自己只穿著內衣褲，不方便開門，希望黃男想談事情要先預約。

黃男突然暴氣，邊咆哮邊踹門，要簡女穿好衣服出來面對不成，直接拿備用鑰匙打開房門，可是被防盜鏈條擋住，房門無法全開，簡女嚇到趕緊拿起手機錄影，拍下黃男隔著門縫吼叫的畫面，夾雜著簡女自己一直希望黃男離開的警告聲。

簡女事後搬家，並控告黃男侵入住宅、妨害秘密、強制等多項罪名，黃男到案後喊冤，稱因為實在不知道如何應付簡女一直檢舉的行為，所以想請她搬家，更強調「我可以當她阿公了」，不會去偷看偷拍簡女。

檢察官根據簡女提供蒐證畫面，調查認為，無證據顯示黃男要偷拍，而當時黃男不得其門而入，無法進入簡女房間，法律並不處罰侵入住宅的未遂行為，但是黃男吼叫、踹門逼簡女出來的行為，已經構成犯罪，最後依涉犯強制未遂提起公訴。

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