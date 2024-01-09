　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

總統大選前「洪門」席開60桌聚餐　警方攔查蒐證...再強力告誡

▲八德警方昨日下午在轄區某大型餐廳針對「洪門」舉辦大型聚餐，荷槍實彈特警到場站崗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方昨日下午在轄區某大型餐廳針對「洪門」舉辦大型聚餐，荷槍實彈特警到場站崗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對2024大選將屆，桃園八德警方獲報轄區某餐廳有「洪門」舉辦大型聚餐活動，警方除事前強力告誡與約制不得在會場中出現黑幫旗幟、服飾等物品，同時報請桃園地檢署指揮偵辦，昨（8）日下午亦派出大批荷槍實彈霹靂戰警站崗，並到場攔檢、蒐證，其中有統促黨人士與會，警方全程監控，過程蒐證資料交由桃檢認定，以展現警方維護治安與打擊犯罪之決心。

▲八德警方昨日下午在餐廳針對「洪門」聚餐，對於進場人員進行蒐證、盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲八德警方昨日下午在餐廳針對「洪門」聚餐，對於進場人員進行蒐證、盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，上月下旬接獲轄區情資，「洪門」社團於昨天晚上在八德區某大型餐廳舉辦聚餐，席開60桌活動宴請逾600人士到場，警方除事前進行強力告誡、約制不得於會場中出現與黑幫相關服飾、旗幟等物品，同時報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

▲八德警方昨日下午在餐廳針對「洪門」聚餐，對於進場人員蒐證、盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲八德警方昨日下午在餐廳針對「洪門」聚餐，對於進場人員蒐證、盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方全程出動霹靂特頂荷槍實彈站崗外，會前動用近百名警力隊進場人士逐一攔檢、盤查、辨識、蒐證，以查明是否有無黑幫分子藉機滋事聚集或其他不法情事，過程中總計盤查逾600名與會人士，發現有統促黨人士與會。

八德警方強調，「洪門」社團聚餐相關蒐證資料將報請桃園地檢署檢察官認定，如有不法將依法嚴究，以展現警方維護治安及打擊犯罪之決心。

 【更多新聞】

永安漁港疏浚工程涉詐取4千餘萬　檢起訴19廠商建請從重量刑

►桃園觀音改裝汽機車凌晨聚集　警口袋戰術包抄攔查！揪出24違規

5泰籍男女假觀光真運毒！　行李編織布藏3億海洛因...販毒罪起訴

 

 

ET快訊
女星IG狂放閃「老公爆出軌」崩潰　友人不捨：她像傻瓜付出
超狂5寶媽！　一次領走26萬現金
沈建宏擺攤賣雞腿　昔隊友陳奕說話了
新冠再攀升！創5個月來新高　JN.1占比增至24%
抽乾河水　「帝王綠翡翠」終於找到了
快訊／被傳私生子　賴清德：把孩子帶來，我馬上做DNA
李正皓開BMW疑撞到女行人　她重摔骨折
快訊／呂政儒十字韌帶斷裂　確定開刀治療
快訊／類流感創10年新高　單周12.4萬人就診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

23煞衝超商尋仇砍錯人！17歲少年擋刀右手掌斷裂　賠償金額出爐

卡地亞婚戒誤丟垃圾車！海巡隊員急哭　清潔隊員忍臭找到它

高雄前鎮、鳳山、左營15分鐘內3起火警　警消疲於奔命

自小客左轉「2騎士撞上」機車粉碎1人骨折　民眾盼設左轉燈

獨／載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍還一路尾隨

總統大選前「洪門」席開60桌聚餐　警方攔查蒐證...再強力告誡

賴清德林口看板遭「割喉+塗紅漆」　婦到案：我不記得了！

參加吳崢造勢找車位...名嘴開BMW疑撞傷婦人　李正皓：會負起責任

砍死童年好友還想殺老父、家狗　自戕男「大量失血」亡結束悲劇

台東立委車隊掃街引發民宅火警

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

23煞衝超商尋仇砍錯人！17歲少年擋刀右手掌斷裂　賠償金額出爐

卡地亞婚戒誤丟垃圾車！海巡隊員急哭　清潔隊員忍臭找到它

高雄前鎮、鳳山、左營15分鐘內3起火警　警消疲於奔命

自小客左轉「2騎士撞上」機車粉碎1人骨折　民眾盼設左轉燈

獨／載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍還一路尾隨

總統大選前「洪門」席開60桌聚餐　警方攔查蒐證...再強力告誡

賴清德林口看板遭「割喉+塗紅漆」　婦到案：我不記得了！

參加吳崢造勢找車位...名嘴開BMW疑撞傷婦人　李正皓：會負起責任

砍死童年好友還想殺老父、家狗　自戕男「大量失血」亡結束悲劇

台東立委車隊掃街引發民宅火警

Unity再度大裁員　規模「歷史之最」1800員工受影響

跟「林聰明砂鍋魚頭」系出同門！嘉義人愛店飄香30餘年、加湯免費

預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

南投醫院設兒童早療評估中心　協助父母及早掌握遲緩兒狀況

85000元！台灣山葉新Limi Deluxe上市　增全彩儀表、自動升起坐墊

林國春服務板橋31年盼進國會　張宏陸邀選民參加選前之夜

立院臨時會高端戰火　柯建銘嗆「侯康敗象已露」：國民黨團僅26人出席

23煞衝超商尋仇砍錯人！17歲少年擋刀右手掌斷裂　賠償金額出爐

國防部：不隨意擊毀中共空飄氣球　避免陷不對稱作戰消耗國軍武器

婚前房屋登記給女方？　網友狠揭超殘酷金句

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

社會熱門新聞

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

南投兇殺2死！他遭割喉騎車300公尺亡

女房客遭灌醉性侵　色房東傳訊：我鳥很小？

高壯男性侵小隻女　扯火車便當遭判刑

推拿師誆「拉開氣結」指侵人妻　遭判8月

吊車大王4億蓋「小羅浮宮」30校友朝聖

即／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」裁定收容

台中石化工廠起火燃燒黑煙竄天　

即／炎亞綸律師陳達德酒店被打　遭揮拳受傷怒告

即／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡

軍購佣金案　汪傳浦5家人逃過追訴期

枉死國三生告別式日期曝！法官認證乾妹家教不彰

即／全台最大再生輪胎廠傳火警　移工宿舍深夜起火

更多熱門

相關新聞

「尾牙聚餐vs現金1500元」怎選？網一面倒

「尾牙聚餐vs現金1500元」怎選？網一面倒

近期已陸續有公司舉辦尾牙活動，就有網友好奇拋問，若能選擇，大家會想要尾牙聚餐，還是直接拿現金1500元？貼文曝光後，底下網友一面倒直呼，「沒抽獎肯定選1500元，不然我才懶得去」、「絕對是1500元」。

三歲女童被反鎖車內　警持警棍破窗順利解圍

三歲女童被反鎖車內　警持警棍破窗順利解圍

空中巴士聖誕大餐　700多人上吐下瀉

空中巴士聖誕大餐　700多人上吐下瀉

大貨車撞斷電桿釀千戶停電　疑車門未關釀禍

大貨車撞斷電桿釀千戶停電　疑車門未關釀禍

人夫見美女竟示愛　跟買早餐搭捷運挨告

人夫見美女竟示愛　跟買早餐搭捷運挨告

關鍵字：

洪門聚餐八德警方特警站崗蒐證報請檢方偵辦

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面