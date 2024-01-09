總統大選前「洪門」席開60桌聚餐　警方攔查蒐證...再強力告誡

▲八德警方昨日下午在轄區某大型餐廳針對「洪門」舉辦大型聚餐，荷槍實彈特警到場站崗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對2024大選將屆，桃園八德警方獲報轄區某餐廳有「洪門」舉辦大型聚餐活動，警方除事前強力告誡與約制不得在會場中出現黑幫旗幟、服飾等物品，同時報請桃園地檢署指揮偵辦，昨（8）日下午亦派出大批荷槍實彈霹靂戰警站崗，並到場攔檢、蒐證，其中有統促黨人士與會，警方全程監控，過程蒐證資料交由桃檢認定，以展現警方維護治安與打擊犯罪之決心。

▲八德警方昨日下午在餐廳針對「洪門」聚餐，對於進場人員進行蒐證、盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，上月下旬接獲轄區情資，「洪門」社團於昨天晚上在八德區某大型餐廳舉辦聚餐，席開60桌活動宴請逾600人士到場，警方除事前進行強力告誡、約制不得於會場中出現與黑幫相關服飾、旗幟等物品，同時報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

▲八德警方昨日下午在餐廳針對「洪門」聚餐，對於進場人員蒐證、盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方全程出動霹靂特頂荷槍實彈站崗外，會前動用近百名警力隊進場人士逐一攔檢、盤查、辨識、蒐證，以查明是否有無黑幫分子藉機滋事聚集或其他不法情事，過程中總計盤查逾600名與會人士，發現有統促黨人士與會。

八德警方強調，「洪門」社團聚餐相關蒐證資料將報請桃園地檢署檢察官認定，如有不法將依法嚴究，以展現警方維護治安及打擊犯罪之決心。