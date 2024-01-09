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社會 社會焦點 保障人權

桃園觀音改裝汽機車凌晨聚集　警口袋戰術包抄攔查！揪出24違規

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區台15、61與66線7日凌晨聚集大批改裝汽機車，轟隆隆噪音聲擾眠，大園警方接獲民眾檢舉趕往攔查，以「口袋戰術」前後包抄攔查，總計攔查50餘輛汽機車，其中有24件違規，警方依規定開單告發，後續將通報桃園市政府環境保護局與監理單位召回複驗。

▲大量汽機車7日凌晨在台15、61與66線上聚集，改裝噪音擾眠引發民怨，大園警方據報前往攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大量汽機車7日凌晨在台15、61與66線上聚集，改裝噪音擾眠引發民怨，大園警方據報前往攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大量汽機車7日凌晨在台15、61與66線上聚集，警方以「口袋戰術」圍捕攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方以「口袋戰術」圍捕攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，大園、觀音地區台15線、台61線及台66線快速道路寬廣筆直，每逢假日深夜至凌晨時段，常有改裝車輛聚集，當地居民不堪其擾，多次向警方檢舉，警方於周末假日深夜至清晨時段，編排防制危險駕車勤務，以加強線上巡邏，防止改裝車輛聚集競速。

7日凌晨3時許，警方接獲檢舉後派員到場巡邏，發現觀音區玉林路二段與台61線平面道路口有大批改裝汽機車聚集，噪音聲擾人安寧，立即攔檢，聚集車輛見狀四處逃竄拒警攔查，警方通報線上警網到路口實施「口袋戰術」攔截圍捕。

▲大量汽機車7日凌晨在台15、61與66線上聚集，警方到場攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大量汽機車7日凌晨在台15、61與66線上聚集，警方到場攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警網攔查40輛汽車、12輛機車，其中有4件無照駕駛、2起闖紅燈、未繫安全帶2件、轉彎未依規定6件、逆向行駛2件、不服稽查取締逃逸2件等違規行為，其中6輛汽機車有變更排氣管，總計有24件違規，警方依規定開單告發，後續將通報桃市府環境保護局與監理單位召回進行複驗。

大園警方呼籲，執法公權力不容挑戰，籲請民眾切勿競速、競技等危險駕駛行為，應遵守道路交通安全規則，以維護自身與他人生命安全。

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