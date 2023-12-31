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男初訪她家就脫光　女「錄影自保」分手後1舉動被判拘役

男友初訪她家就脫光　女「錄影自保」分手後1舉動被判拘役50天

▲女子散布前男友脫光影像挨告。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台北一名陳姓女子2年前結束與前男友的短暫戀情後，在群組公布前男友初訪她家卻脫光的影像，因此遭到提告。儘管陳女辯稱當時是為自保而錄影，不過法官仍依竊錄非公開活動罪、散布竊錄非公開活動內容罪，判陳女合併拘役50天，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，陳女前男友2021年10月8日進入她住處後，很快脫個精光僅用短巾遮下體，隨後遭陳女偷拍躺在沙發玩手機影像。但兩人同年同月底分手後，對前男友不滿的陳女卻把偷拍影像傳到群組，並在群組抱怨前男友，之後因事跡敗露被提告。

陳女雖辯稱，前男友當天第一次到她家就脫光，自己是為自保才偷拍，當時也因覺得兩人會交往、對方之後應會改掉壞習慣，而沒趕走前男友；之後為了向朋友證實對方行徑，才把影像傳至群組。但台北地院法官認為，陳女行為確實會造成男方心理恐慌及不安全感。

法官表示，儘管陳女坦承犯行並有意和解，但因前男友拒絕，因此依竊錄非公開活動罪，判陳女拘役30天，再依散布竊錄非公開活動內容罪，判拘役30天；合併後應執行拘役50天，得易科罰金5萬。可上訴。

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