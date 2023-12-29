偷拍少女性愛片逼復合！　詐欺慣犯慘了...竊錄判刑比性侵還重

▲少女自拍裸照給男友當成熱戀禮物，分手後卻成對方要脅的武器。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓男子去年（2022年）和15歲女網友交往上床，分手後念念不忘，竟持雙方視訊網愛偷拍影片，或是引誘少女自拍的裸照當籌碼，不斷傳恐嚇訊息企圖逼迫少女復合，陳男到案認罪主張情堪憫恕求輕判，台北地院審結，將陳男所犯3次合意性交與1次恐嚇行為判刑10月，但偷拍等2罪合併重判3年6月徒刑，可上訴。

年僅20歲的陳男目前另案服刑中，去年初他玩網路手遊認識當時年僅15歲的少女，進而交往，2人隨即在去年2、3月間相偕到商旅開房嘿咻共3次，去年6、7間女方要求分手，結束短命戀情，陳男難捨舊愛、屢傳訊息想挽回但碰壁，翻臉放話要去女方就讀的學校堵人，接著把少女的裸照傳給少女要脅復合、否則就要散布。

少女被嚇得告訴爸爸報警抓人，檢警查出，陳男在雙方交往之初，得知少女曾自拍裸照給前男友，吃醋表示他也想看，少女被熱戀沖昏頭，真的自拍裸露胸部、下體等隱私部位照片傳給陳男，之後陳男又趁彼此透過視訊網愛時，偷錄少女自慰影片留存。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

陳男到案認罪，自稱犯案時僅19歲，智慮不成熟、不懂得妥善處理分手事宜，但他多次表達跟少女和解意願、犯後態度良好，且犯行多半發生在熱戀期間，有情堪憫恕之處，請法官考量他另案入監前有正當工作、要照顧弟弟等事由，能減刑輕判。

法官認為陳男本案犯行不足以引起一般人同情，且對少女身心發展影響不輕，少女和父親都拒絕和解，陳男也始終沒提出任何具有誠意的和解條件，何況陳男為詐欺慣犯，雖做過廚師、板模工，縱然允諾賠償，也須等他另案出獄才有能力履行。

法官依3個與14歲以上未滿16歲少女合意性交罪，合併判處陳男7月徒刑，雖不得易科罰金，但有機會聲請易服社會勞動、每6小時折算1日刑期，另依恐嚇危害安全罪判刑3月、得易科罰金9萬元，但他引誘少女自拍裸照與偷錄少女不雅影片行為，觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》重罪，2罪合併判刑3年6月，可上訴。