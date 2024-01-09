避難所爆諾羅疫情！石川強震增至202死　150警力搜索「朝市通」

▲ 輪島市遭遇強震，搜救人員在房屋倒塌現場尋找受困者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6強震，截至9日下午死亡人數已來到202人，仍有102人下落不明，其中多數來自發生大火的輪島市，警方投入逾百人加強搜救。而在災民聚集的避難所，已出現30起包括諾羅在內的消化系統傳染病病例，引發憂慮。

綜合NHK、北國新聞等日媒，石川縣截至9日下午2時已確認有202人因地震罹難，包括珠洲市91人、輪島市81人、穴水町20人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人及羽咋市1人，另有565人輕重傷，還有102人失聯，其中有86人來自輪島市。

輪島市著名早市「朝市通」1日因強震引發大火，截至3日延燒200多棟房屋，大量瓦礫使消防栓無法被充分利用，道路中斷也使滅火困難。日本國土地理院估計，這場大火造成市中心約4萬8000平方公尺面積被燒毀。石川縣警方為尋找失聯者，9日下午出動逾150名人力，在朝市通周邊展開大規模搜索，預計將持續至13日。

另一方面，日本厚生勞動大臣武見敬三9日在內閣會議結束後的記者會上表示，能登半島地震災區的避難所已通報約30名消化系統傳染病患者，包括諾羅病毒。

根據厚生勞動介紹，諾羅病毒透過手部、飲食傳染，會引發嘔吐、腹瀉及腹痛症狀，兒童及老年人嚴重可能死亡。武見敬三指出，災民避難所生活可能長期化，因此衛生對策更加重要。