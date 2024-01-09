三星電子去年獲利僅6.5兆韓元！驟減8成　創15年來新低

▲南韓三星電子去年營業利潤創下15年以來新低。（圖／CFP）

文／中央社

韓國三星電子2023年受半導體景氣不振影響，初估全年獲利僅6.5兆韓元（約新台幣1585億元），創下15年新低，較2022年大減84.92%。

三星電子今天公布2023年初估營業利益統計結果，受半導體部門業績不佳影響，三星電子2023全年銷售額約為258兆1600億韓元，較前一年減少14.58%，營業利益為6兆5400億韓元，年減84.92%，也是2008年以來獲利首次未達10兆韓元。

在主要負責半導體業務的DS部門，去年前3季累計赤字超過12兆韓元狀況下，三星電子整體銷售額雖然在第4季出現回暖跡象，但單季獲利2.8兆韓元，仍較前一年減少35.03%，也未達韓聯社旗下聯合INFOMAX統計的市場預期值。

三星電子今天並未發表各部門的詳細獲利情形，但據外界評估，DS部門隨著記憶體市場復甦，出貨量及平均銷售單價回升，營利赤字幅度應有所縮減，才帶動公司整體業績改善。

但也有意見指出，三星電子去年第1季公開記憶體減產規劃，效果在下半年逐漸顯現，收益比開始獲得改善，但隨著減產規模擴大、固定成本增加，半導體部門赤字改善幅度可能未達預期。

依韓國券商推測，三星電子主管移動通訊及家電的DX部門去年第4季獲利估約2至3兆韓元，面板部門估2兆韓元。

多數券商預期三星電子今年獲利表現將持續改善，全年營業利益有望達35兆韓元。