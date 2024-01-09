海保機誤解「第一順位」指令　羽田今起不再告知機長起飛順序

▲羽田機場兩機相撞事故，日航客機殘骸直到7日才清除完畢。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生日航客機與海保機衝撞事故，事後經調查，懷疑是海保機長聽錯指令誤闖跑道。國土交通省9日宣布，8日起已禁止塔台管制員對飛機告知起飛與起飛預備順序，避免再度發生誤解指令的事件。此外，國交省也在塔台增設人力，由專人負責監控「跑道佔據監視支援功能」。

根據事發後的通聯記錄，塔台管制員在事發前曾向海保機指示，「第一順位。請在地面滑行至跑道的C5滑行道。」塔台所指的第一順位指的是第一順位起飛，也就是在日航客機JAL516降落後優先起飛，但海保機疑似將第一順位誤解，第一順位起飛，也就是當下可優先起飛。

▲羽田機場2日發生日本航空客機與海上保安廳定翼機相撞事故。（圖／路透）



根據《讀賣新聞》報導，為了避免再次發生類似誤解，國土交通省表示，羽田機場塔台8日起已取消向飛機機長告知預備起飛順序，未來相關規定也預計擴大至全日本各機場。

海保機長事發後宣稱，已經獲得起飛許可才會進入跑道，並強調當時曾向機上其他隊員確認，全員都對塔台指令有相同認知，才會進入跑道。運輸安全委員會認為，塔台管制員對海保機下達的「第一順位」指令，可能影響海保機長對於是否進入跑道的判斷，因此將對其展開調查。

塔台管制員接受調查時指出，當飛機要朝北方起飛時，由於需要使用較長的跑道距離，因此通常會從跑道最南端的C1滑行道入口進入C跑道，而在事故發生以前，塔台也已經指示多架飛機滑行至C1等待起飛。不過因為海保機的起飛所需距離較短，因此可以從跑道中段的C5進入跑道後起飛，所以才會讓海保機優先起飛。

根據《共同社》報導，國土交通省稍早表示，為了防止飛機誤闖跑道事件再度發生，因此6日已在發生事故的羽田機場C跑道重新施工，使用反光油漆重新塗裝滑行道進入跑道入口前的等待位置區間。未來也將陸續在羽田機場剩餘跑道與其他機場實施。