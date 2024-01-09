　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海保機誤解「第一順位」指令　羽田今起不再告知機長起飛順序

▲▼ 羽田機場兩機相撞事故，日本航空,日航客機殘骸空拍。（圖／達志影像／美聯社）

▲羽田機場兩機相撞事故，日航客機殘骸直到7日才清除完畢。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生日航客機與海保機衝撞事故，事後經調查，懷疑是海保機長聽錯指令誤闖跑道。國土交通省9日宣布，8日起已禁止塔台管制員對飛機告知起飛與起飛預備順序，避免再度發生誤解指令的事件。此外，國交省也在塔台增設人力，由專人負責監控「跑道佔據監視支援功能」。

根據事發後的通聯記錄，塔台管制員在事發前曾向海保機指示，「第一順位。請在地面滑行至跑道的C5滑行道。」塔台所指的第一順位指的是第一順位起飛，也就是在日航客機JAL516降落後優先起飛，但海保機疑似將第一順位誤解，第一順位起飛，也就是當下可優先起飛。

▲▼ 羽田機場2日發生日本航空客機與海上保安廳定翼機相撞事故。（圖／路透）

▲羽田機場2日發生日本航空客機與海上保安廳定翼機相撞事故。（圖／路透）

根據《讀賣新聞》報導，為了避免再次發生類似誤解，國土交通省表示，羽田機場塔台8日起已取消向飛機機長告知預備起飛順序，未來相關規定也預計擴大至全日本各機場。

海保機長事發後宣稱，已經獲得起飛許可才會進入跑道，並強調當時曾向機上其他隊員確認，全員都對塔台指令有相同認知，才會進入跑道。運輸安全委員會認為，塔台管制員對海保機下達的「第一順位」指令，可能影響海保機長對於是否進入跑道的判斷，因此將對其展開調查。

塔台管制員接受調查時指出，當飛機要朝北方起飛時，由於需要使用較長的跑道距離，因此通常會從跑道最南端的C1滑行道入口進入C跑道，而在事故發生以前，塔台也已經指示多架飛機滑行至C1等待起飛。不過因為海保機的起飛所需距離較短，因此可以從跑道中段的C5進入跑道後起飛，所以才會讓海保機優先起飛。

根據《共同社》報導，國土交通省稍早表示，為了防止飛機誤闖跑道事件再度發生，因此6日已在發生事故的羽田機場C跑道重新施工，使用反光油漆重新塗裝滑行道進入跑道入口前的等待位置區間。未來也將陸續在羽田機場剩餘跑道與其他機場實施。

ET快訊
64歲鄭弘儀「動脈血管狹窄69％」！隨身備藥救命
新冠升溫！　台大院長曝院內情況「沒外界想像輕」
吊車大王「4億小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖
快訊／國三生告別式日期曝光　當天頒發畢業證書
海保機誤解「第一順位」指令　羽田今起不再告知起飛順序
「不會想去第二次」的台灣景點？　大票秒投1處：真看不懂
羅致政被爆20段不雅片　藍營喊話：公開背後那顆痣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

26歲女師被控性侵16歲男學生　學生爸知道卻「默許性關係」被捕

客機掉艙門破大洞！　阿拉斯加航空證實：多架737 MAX 9硬體鬆動

台海開戰衝擊經濟！彭博：兩岸爆發衝突　全球將付10兆美元代價

海保機誤解「第一順位」指令　羽田今起不再告知機長起飛順序

47歲廚師在家分屍服務生女友　「開膛取出腸子心臟」放在水桶中

結婚5年多！她緊急剖腹　老公「沒陪到產」怒提離婚：我夢想破碎

出生時一戰還在打　英國105歲奶奶曝長壽秘訣：每天吃一堆奶油

西班牙擬重啟「全國醫院口罩令」！　義大利呼吸道感染率創新高

26歲男「脖子戴金屬項鍊」躲雨被雷劈　朋友目睹他瞬間僵直倒地

日政府撥10億預備金支援能登災區！熊本地震的2倍　原因曝

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

26歲女師被控性侵16歲男學生　學生爸知道卻「默許性關係」被捕

客機掉艙門破大洞！　阿拉斯加航空證實：多架737 MAX 9硬體鬆動

台海開戰衝擊經濟！彭博：兩岸爆發衝突　全球將付10兆美元代價

海保機誤解「第一順位」指令　羽田今起不再告知機長起飛順序

47歲廚師在家分屍服務生女友　「開膛取出腸子心臟」放在水桶中

結婚5年多！她緊急剖腹　老公「沒陪到產」怒提離婚：我夢想破碎

出生時一戰還在打　英國105歲奶奶曝長壽秘訣：每天吃一堆奶油

西班牙擬重啟「全國醫院口罩令」！　義大利呼吸道感染率創新高

26歲男「脖子戴金屬項鍊」躲雨被雷劈　朋友目睹他瞬間僵直倒地

日政府撥10億預備金支援能登災區！熊本地震的2倍　原因曝

高國豪宣布不穿自己球衣出賽！　攻城獅風城攻略主題日登場

揚言「幫黑洋腸生100孩」！她懷孕5月轉找有錢男相親　被爆曾拍AV

觀察／賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場

鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

3歲愛女睡一半突崩潰大哭　梁詠琪聞真相傻眼：這是哪齣戲？

台南排球先行者王東山榮列百年體育人物誌　黃偉哲贈匾表彰貢獻

通過國家評測　花蓮特搜隊將投入國際人道救援輪值

因應氣候暖化！屏東縣籲做好「巡倒清刷」　防治登革熱疫情

苗栗5國中生誤食「油桐子」中毒！　腹痛+嘔吐全進醫院

帶3里長赴大陸免錢爽玩　高雄商圈理事長觸《反滲透法》起訴

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

國際熱門新聞

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

飯店人員打掃　樓下男女「肉色馬達」激情狂震

蘋果「1產品」賣不出去！庫存堆滿倉庫

北韓連3天開砲！南韓宣布軍事緩衝區已不存在

快訊／德州市中心驚傳爆炸！　11輕重傷1失蹤

爆炸前飄瓦斯味！　德州飯店有人滿臉是血跑出

美股飆紅216點　輝達刷歷史新高

真主黨指揮官遭以空襲喪命　局勢恐惡化

日男奉行一夫多妻　正宮大讚：感情不會淡

即／東京「住宅區內」藥廠起火！出動化學部隊

羽田今起不再告知機長「起飛順序」

金正恩悄迎40歲生日　北韓官媒保持低調

客機「窗戶飛走」殘骸找到　多架737-9螺栓都鬆掉

日本地震「土地液化」　地面裂開髒水狂湧

更多熱門

相關新聞

日本撥10億支援能登災區！熊本地震的2倍

日本撥10億支援能登災區！熊本地震的2倍

日本政府在內閣會議中決定從2023年度預算中撥出47億4000萬日幣（約新台幣10.2億元）的預備金，作為能登半島地震的支援救助費用。該筆預備金將會用以支援災民，將食物、飲用水、燃料等物資送往災區。值得注意的是，由於此次能登災區氣溫寒冷，因此預備金的費用更是熊本地震的2倍之多。

即／東京「住宅區內」藥廠起火！出動化學部隊

即／東京「住宅區內」藥廠起火！出動化學部隊

關西機場下沉中　2056年恐被淹沒

關西機場下沉中　2056年恐被淹沒

遇飯店打掃行李怎收拾　這東西必丟

遇飯店打掃行李怎收拾　這東西必丟

海保機5人遺體要回家了！同仁列隊致敬淚別

海保機5人遺體要回家了！同仁列隊致敬淚別

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

金球獎主持人開錯玩笑！泰勒絲「表情超冷」提早退場

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

蔡依林爆簽約加盟《浪姐5》！導演苦追1千km讓她點頭

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面