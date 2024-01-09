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凱旋苑青年租金補貼已收到申請！　侯辦：賴辧賴皮到底秀下限沒極限

▲▼ 凱旋苑裡面放置青年租金補貼申請公告 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲凱旋苑裡面放置青年租金補貼申請公告 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

針對民進黨公布詢問凱旋苑青年租金補貼方案申請電話錄音檔，侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，民進黨特別開記者會昭告天下他們看不懂白紙黑字的申請公告，當上民代卻不知道怎麼查公開資料，賴清德競選總部平常最關心侯辦記者會，怎麼會忽略這麼重要的資訊？不但想拉學生當擋箭牌，還要求侯友宜太太公布私人電話，秀下限沒極限還能稱為民主進步黨？建議改名民主奧步黨比較符合實情。

李利貞指出，申請管道已在1/5侯辦記者會清楚說明是又昱公司的電話和email，歡迎有需求的民眾或學生透過電話和email兩種方式詢問又昱。而凱旋苑管理中心屬於民間物業公司，管理中心人員也清楚提到「要向又昱公司申請」，因此詳細資訊與審核當然是以又昱為準。

李利貞提醒民進黨，你們的賴皮主席面對違建或炒房爭議，始終閃躲迴避，始終躲在發言人後面，講公益信託已經三個禮拜，依舊零進度，現在來妨礙立刻推行青年房舍的凱旋苑，證明居住正義是民進黨喊好聽的口號，沒誠信、賴皮到底才是民進黨的真面目。

李利貞問，連處理違建都沒執行力的人，可以處理國政嗎？賴清德只會躲在發言人後面，請問張發言人和戴發言人：賴清德會不會在選前公布公益信託進度？會不會在選前回答對死刑執行態度？會不會在選前公布高端採購合約及EUA審查會議記錄？

李利貞也補充，根據又昱公司統計，昨（8）日申請第一天，來電詢問的都是目前凱旋苑住戶，後續申請以email為聯繫管道。另外也接到4通電視台記者詢問申請人數及進度的電話，都回應基於隱私不便透露。

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