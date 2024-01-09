快訊／笑駁私生子傳言　賴清德：把孩子帶來，我馬上做DNA檢測

▲民進黨總統候選人賴清德接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／雲林報導

民進黨總統候選人賴清德遭國民黨不分區立委候選人謝龍介與前立委邱毅指控有私生子，社群也瘋傳相關貼文，甚至列出該人物的姓名、現職等。對此，賴清德今（9）下午在雲林縣受訪反嗆說，他的私生活絕禁得起檢驗，既然說得繪聲繪影，就把所謂的孩子帶出來，「我馬上跟他做DNA驗證」，倘若為真，他還會提供百萬獎金。

賴清德今天下午前往雲林縣虎尾鎮，陪同立委蘇治芬進行車隊掃街，媒體會前連訪時詢問，近期又出現賴清德有私生子的傳聞，甚至指涉他的名字，描述他喜歡飆車、賭博等，賴清德如何回應？

賴清德聽到問題時笑出來，他說，「你看你提問，大家（指媒體記者們）都在笑，就知道這是不可能的事情」，他鄭重向民眾報告：「我賴清德沒有私生子，我的私生活絕對禁得起檢驗」。

賴清德批評，謝龍介與邱毅為了選舉抹黑、扭曲，自己已經提告，此外，他也要進一步要求謝、邱兩人，既然敢開記者會說得繪聲繪影，就把所謂的孩子帶出來，「我馬上跟他做DNA驗證」，現在科學很進步，如果謝、邱兩人講的是對的，自己還會提供百萬獎金這個「誘惑」。

賴清德隔空嗆聲說，「如果你們不敢就閉嘴」。他說，顯然國民黨沒有其他方法，只剩抹黑跟造謠，這種政黨應該要被唾棄。