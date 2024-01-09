蔡壁如南投助攻游顥　籲下架民進黨和新潮流

▲民眾黨台中立委候選人蔡壁如到南投市場掃街、與國民黨南投立委候選人游顥和縣長許淑華合體催票。（圖／民眾黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

總統立委大選本周六就要登場，「藍白合示範區」的民眾黨台中市第一選區立委候選人蔡壁如，今天早上赴南投縣與投二選區立委候選人游顥合體拜票、互相拉抬選情，齊呼「新潮流不倒、台灣不會好」，希望下架執政不力又快速墮落的民進黨、達成政黨輪替。

蔡壁如上午到南投市南投市場掃街一個小時、為民眾黨和黨主席暨總統候選人柯文哲催票，隨後與游顥一起從南陽街開始進行車隊掃街，直到祖祠路夜市；縣長許淑華、民眾黨籍縣議員簡千翔，以及多位市民代表、里長都前往陪同。

蔡壁如受訪時強調，「新潮流不倒、台灣不會好，如果讓新潮流繼續執政，台灣真的會倒」；她過去選人不選黨、沒有很強烈的政黨意識，不過在台北市中山南路的台大醫院服務30年期間，對民進黨在野時從事的任何社運活動都很支持，可是他們完全執政後才讓大家驚覺「怎麼會墮落得那麼快？」諸如高端會議、新北羅致政的爭議錄音檔都已陸續出現，新潮流無論情色不倫、貪瀆應有盡有。

蔡壁如表示，當然希望翻轉台中海線一席，但並非認定自己的選情已穩定才來南投掃街，而是認為政黨政治是既競爭又合作，許淑華上次就有出席她的造勢場合，不管是哪個選區的在野區域立委候選人，無關乎原來政黨屬性，彼此應該合作、互相拉抬幫助，團結所有可團結的力量和廣大民意，讓游顥在投一選區這一席當選、兩人一起進入國會；她也到高雄輔選、與「台中F4」密切合作、到新北與幾個立委候選人彼此加油打氣，認為有助於自己的選情，重點在於共同期待本周六能夠政黨翻轉、國會不能再讓民進黨一黨獨大。

對於總統藍白合破局被綠批為「藍白權力分贓」，蔡駁斥說這非分贓，而是藍白合作；如果今天民進黨做得好，多數的民意還是會支持他們，但為何今天多數民意都想下架新潮流和民進黨，他們要認清是因為自己執政不力，老百姓也要看清這一點，不能繼續讓民進黨執政。