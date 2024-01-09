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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／直球對決不入閣催生「聯合政府」　盧秀燕展大格局助侯康配

▲▼盧秀燕台中助選侯康配。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕昨晚台中助選侯康配。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選進入最後關頭，中台灣也成國民黨侯康配致勝與否的關鍵，而這當中動見觀瞻的人物莫過於台中市長「燕子」盧秀燕。為了挺侯康，盧昨造勢場上承諾不入閣、不當閣揆 ，完全不讓有心人士有任何操作空間，展現大格 。此外為使非綠選票極大化，盧秀燕也全力挺民眾黨中一選區的立委參選人蔡壁如。盧深知總統這一仗，一定要集中選票，才能確保侯康勝選。所以不論結果如何，盧秀燕「藍營一姐」的地位，在黨內已無人能夠動搖，甚至未來的關鍵時刻，盧的言行也能起到一言九鼎的作用。

盧秀燕2任台中市長任內，施政滿意度居高不下，奠定「媽媽市長」美名；2022年九合一大選獲得79萬票、近6成得票率，大勝對手民進黨立委蔡其昌達27萬票，且29個行政區都全面勝利，展現出強大的民意實力。早在數個月前，侯康配便擬定「北票南送」戰略，但倘若南北只是勉強打平，那麼中部地區便是重要的防波堤；由於中彰投都是藍營執政縣市，一般預估應能小贏，但若能擴大領先優勢，則侯康配勝選機率就會大增，關鍵就在盧秀燕。

近來有名嘴傳出，未來若是侯友宜當選，盧秀燕將是閣揆的不二人選，面對這些揣測，盧秀燕不迴避，也不讓有心人士有任何操作空間，所以乾脆直球對決，不留下任何懸念。據了解，盧秀燕昨晚造勢承諾不當閣揆、不入閣，形同壯士斷腕替侯康配催票，這波操作事前都未跟任何人商量，但為了勝選，她仍義無反顧。而念茲在茲台中市政的盧，甚至為了衝刺選情而已開始請假輔選。盧對此表示，選舉進入黃金周，自己會固守中部，相信以盧在中部選民、中間選民以及婦女選民之間的號召力，不啻是侯康配的一劑強心針。

盧秀燕對於選情的幫助，不只是她個人的民意實力，早在前年九合一大選，她就對民眾黨新竹市長高虹安「雪中送炭」，本次也對民眾黨立委候選人蔡壁如大力提攜，打造台中為「藍白合示範區」，讓白營支持者「揪感心」。藍白合破局之後，白營支持者對朱立倫、侯友宜已無信任，可朱、侯仍頻以「聯合內閣」疾呼集中選票，顯然效果有限；如今換成盧在造勢場合親自喊話，承諾不當閣揆、不入閣，把人事空間留給未來朝野合作，呼籲選民集中選票；對白營支持者而言，盧的喊話應會更有信服力。

盧秀燕考量到白營支持者在歷經「君悅分手擂台」後對藍營半信半疑，盧向他們的承諾，有示範的作用，會督促侯康配對在野黨真心相待、以禮待之，邀請在野黨，不管是院、不管是部，大家一起組成聯合組閣，「自動集中選票，讓大家團結吧！」黨內看好，盧在選後政局將有重要角色，不管是內閣或國會的藍白合作，都需要具有信服力的人協助溝通與見證，縫補選戰期間所撕裂的藍白互信。

選前倒數關頭，盧秀燕處在「決戰中台灣」的樞紐核心，其登高一呼格外具有影響力，尤其盧為了衝刺侯康配選情，親力親為甚至請假輔選，其在藍營內部的政治實力將堆疊的更加厚實，而這些都是她未來政治生涯更上層樓的重要資本。 

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