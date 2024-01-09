台東環保局促業者落實烹飪油煙防制　提升美食觀光形象

▲台東環保局促餐飲業落實烹飪油煙防制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣飲食選擇多元，是民眾生活的日常，但餐飲業在烹調食物的油炸、煎、炒、烤等過程，會產生油煙微粒及含異味的揮發性有機物，如果收集處理設備不完善而散布外溢，將影響周遭空氣品質及人體健康，台東縣環保局112年1月至12月受理該類陳情案計103件，佔總陳情案件數的3.7%，多以提供改善建議及勸導改善。環保局強調，如屢勸未改善，致散布油煙或異味污染物，可依空氣污染防制法罰款1,200元至500萬元，或異味污染物採樣檢測超過排放標準，罰款2萬元到2000萬元。

台東縣環保局指出，依據「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」，餐飲業座位數超過300個以上或營業面積達1,000平方公尺以上者，油煙防制設備須符合該辦法訂定的設備標準及操作規範，而其他規模較小餐飲業雖尚未受該辦法規範，但同樣都須符合空氣污染防制法規，因此，環保局透過稽查，提供業者各式烹飪油煙集氣處理設備資訊，例如安裝油煙集氣罩附加濾網或擋板、排風管、靜電處理機、水洗設備(如簡易漂白水配方水洗、臭氧式水洗)等，督促業者評估改善裝設合適設備，自主檢視各設備功能與定期保養，以免油煙或異味散布。

台東縣環保局呼籲，餐飲業落實烹飪油煙防制措施，可維護室內用餐與廚房空間及室外環境的空氣品質，提升美食觀光形象，一舉數得；另外，民眾如果發現餐飲烹飪油煙或異味問題，請撥免費專線0800-066-666、環保局電話（089）221999，或透過「公害污染陳情網路受理系統」及手機APP下載「公害報報」等管道陳情，環保局24小時全年無休受理。