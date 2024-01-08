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呷茂谷好柑情！2024斗六茂谷柑節暨年貨市集　膨鼠森林公園登場

▲斗六市公所今年以「呷茂谷 好柑情」為主題，呼應年節吃斗六茂谷柑凝聚親友濃濃的情誼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所今年以「呷茂谷 好柑情」為主題，呼應年節吃斗六茂谷柑凝聚親友濃濃的情誼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

年節將至茂谷柑漸熟轉紅，斗六市公所將舉辦「2024斗六茂谷柑節暨年貨市集」系列活動主要推廣斗六茂谷柑，今（8）日在斗六市公所中庭舉辦記者會，特別邀請鎮西國小小提琴表演為活動揭開序幕，今年以「呷茂谷 好柑情」為主題，呼應年節吃斗六茂谷柑凝聚親友濃濃的情誼。

斗六市長林聖爵表示指出，今年斗六茂谷柑種植面積約109公頃，總產量約2449公噸，每顆黃澄澄香甜果實都是果農們歷經一年辛勞栽植的成果，公所透過系列活動的推廣，讓全國民眾認識及購買「呷茂谷 好柑情」斗六茂谷柑。系列將於膨鼠森林公園盛大辦理，屆時正逢龍年燈會展覽期間，歡迎全國鄉親訪斗六「燈龍門」、買茂谷、買年貨、賞花燈幸福一整年。

「斗六茂谷柑節暨年貨市集」系列活動不只是吃喝玩樂，更寓教於樂，1月17日茂谷柑園生態教學在雲科生態休閒農場辦理，預計有14所斗六地區幼兒園600名孩童參與，孩童們在果農引領下，了解斗六家鄉茂谷柑生態故事並品嘗鮮甜果實。

「2024年斗六茂谷柑節暨年貨市集」1月20至21日為期兩天的展售活動在膨鼠森林公園辦理，有優質斗六茂谷柑與年貨展售，舞台上有在地社區與知名樂團輪番演出，還特別邀請小朋友最愛的YoYo橘子姐姐表演，加上「新興宮媽祖」新春祈福躦轎腳，保佑民眾在龍年平平安安滿滿福氣。

▲斗六市公所今年以「呷茂谷 好柑情」為主題，呼應年節吃斗六茂谷柑凝聚親友濃濃的情誼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所今年以「呷茂谷 好柑情」為主題，呼應年節吃斗六茂谷柑凝聚親友濃濃的情誼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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