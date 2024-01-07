台電雲林區處齊心助農　500員眷體驗水林鄉地瓜樂活動

▲台電雲林區處號召500位員眷到水林鄉下田採收地瓜，讓員工體驗農家生活，和家人共享田園樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是台灣農產品主要產地，其中綿密香甜的水林鄉地瓜更是讓吃過的人讚不絕口。適逢地瓜盛產季節，台電雲林區處關懷在地農民協助行銷當地農特產品，持續助農活動，在昨（6）日再度號召500位員眷到水林鄉下田採收地瓜，除讓員工體驗農活亦與家人共享田園樂趣。

台電雲林區營業處指出，今年承蒙水林鄉長許山埜、代表會主席周聯聰及林北村長洪茂仁，以及台電公司多位長官等蒞臨現場共襄盛舉。在趣味競賽活動熱身下揭開活動序幕，大小朋友都玩得不亦樂乎。接著在台電雲林區處龔良智處長及電力工會42分會楊憲達常務理事引導，大家一起步行到地瓜田，挖採豐碩地瓜享受難得的田園體驗。

台電雲林區營業處長龔良智表示，近年來政府大力推展綠能產業，而雲林地區充足的日照很早就吸引民間大量投資太陽光電，也讓雲林地區太陽光電裝置容量及發電量都是全國翹楚。而在雲林縣西部沿海區除了豐富的養殖產業外，更有全國最棒的風場，豐沛的海風也獲得國內外各風電大廠的青睞，紛紛前來發展離岸風電。

龔良智說，讓雲林縣不僅僅是農業首都，更成為「風光」十足的大縣。台電雲林區處致力於深耕地方事務，守護電力穩定的同時，亦懷抱熱忱關懷在地，今年上班第一個周末藉由契作農產品協助農民收益活動來拋磚引玉，期盼大家一起為台灣農產品盡一份心力。

▲台電雲林區處號召500位員眷到水林鄉下田採收地瓜，讓員工體驗農家生活，和家人共享田園樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）