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斗六市第四屆縣市長盃國際三級棒球錦標賽　101隊齊聚爭霸

▲「2024雲林縣斗六市第四屆縣市長盃國際三級棒球錦標賽」，共有來自全國各地98支球隊與會、另外韓國仁川、青園與城南三所高中參加，合計101隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2024雲林縣斗六市第四屆縣市長盃國際三級棒球錦標賽」，共有來自全國各地98支球隊與會、另外韓國仁川、青園與城南三所高中參加，合計101隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024雲林縣斗六市第四屆縣市長盃國際三級棒球錦標賽」，今（7）日起由國中組率先開打。接續2月1日高中組登場、2月24日由國小組上場，為期近兩個月共有來自全國各地98支球隊與會。另外韓國也有仁川、青園與城南三所高中參加，合計101隊，創下雲林縣首次辦理三級棒球錦標賽便突破100隊的紀錄。

雲林縣斗六市縣市長盃國際三級棒球錦標賽由雲林縣政府與斗六市公所聯合主辦，斗六市鎮西國小承辦。斗六市長林聖爵表示，球賽邁入四屆每次都有創新的做法。今年我們將斗六美食小吃、觀光文化、休閒娛樂結合成為球賽的一部分，將發給每位選手一張現金抵用券，於比賽期間可至指定店家免費訂購「棒球套餐」或是『住宿抵用』以供消費使用。

林聖爵，除讓外來球員體驗在地美食更希望能持續創造斗六的繁榮與發展，讓斗六更好。今年也感謝縣府文化觀光處，安排了比賽選手的雲林縣文化觀光導覽，比賽隊伍輪空休息的時間，可與鎮西國小聯絡，免費安排參訪雲林縣文化觀光景點。歡迎大家到斗六來玩！」

此次參賽隊伍，都是國內知名的棒球強隊，包含國中組除雲林在地的斗六國中、東和國中、古坑國中外，來自桃園的大園國中、澎湖的馬公國中，都是不容忽視的棒球名校。高中組除了韓國3隊勁旅壓境外，更有全國U18冠軍隊的桃園市平鎮高中、西苑高中等一同參加本屆棒球盛事。國小組將於過年後辦理，從2月24日至28日競技。本屆賽事共有國中33隊、高中18隊、國小48隊、鎮西女棒1隊及不老棒球隊1隊，總計101隊參與今年度的棒球盛事。

▲「2024雲林縣斗六市第四屆縣市長盃國際三級棒球錦標賽」，共有來自全國各地98支球隊與會、另外韓國仁川、青園與城南三所高中參加，合計101隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2024雲林縣斗六市第四屆縣市長盃國際三級棒球錦標賽」由國中組率先開打，接續2月1日高中組登場、2月24日由國小組上場，為期近兩個月共有來自全國各地98支球隊與會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

 

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國際三級棒球錦標賽雲林雲林縣政府斗六市公所

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