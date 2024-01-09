　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

強化山區觀光競爭力　「古坑旅宿業營造計畫」吸引遊客四季造訪

▲古坑地區旅宿業營造計畫，包含建築物外觀等五大項目硬體設施規畫改造，對等補助業者提升山區旅宿品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲草嶺地區擁有豐富的自然景觀資源，渾然天成的地形地貌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府規劃古坑地區旅宿業營造計畫，昨（8）日縣長張麗善帶領縣府建設處長李俊興、文觀處長陳璧君、城鄉發展處長林長造、交通工務局長汪令堯等前往草嶺舉辦說明會，向與會古坑鄉旅宿業者說明計畫內容並聽取建言，期提升古坑觀光量能、提振山區旅宿業服務品質。

▲古坑地區旅宿業營造計畫，包含建築物外觀等五大項目硬體設施規畫改造，對等補助業者提升山區旅宿品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善帶領縣府建設處長李俊興、文觀處長陳璧君、城鄉發展處長林長造、交通工務局長汪令堯等前往草嶺舉辦說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，草嶺地區擁有豐富的自然景觀資源，渾然天成的地形地貌，帶給人的心靈震撼無與倫比。隨疫情結束，旅遊需求提升也促使觀光旅宿產業必要朝向精緻化與差異化經營。除了以在地景點及文化吸引遊客外，需持續優化旅館、民宿軟硬體設施並加強服務品質，以提升雲林縣觀光產業競爭力，再創觀光佳績。
 
建設處長李俊興指出，目前山區旅館業者共9家、民宿業者48家，縣府為提振山區旅宿業服務品質，提出古坑地區旅宿業營造計畫，希望藉由包含「建築物外觀及整體空間設計改造」、「門廳、櫃台及周圍公共區域改善規劃」、「廁所及衛浴設備翻新」、「客房內部裝潢整修」、「無障礙環境整備」五大項目硬體設施規畫改造，對等補助業者提升山區旅宿品質。

▲古坑地區旅宿業營造計畫，包含建築物外觀等五大項目硬體設施規畫改造，對等補助業者提升山區旅宿品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲目前山區旅館業者共9家、民宿業者48家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
李俊興說明，古坑地區旅宿業營造計畫旨在提升山區觀光競爭力，申請計畫補助業者須符合合法登記現況並為營業中之旅館、民宿業，且須為雲林縣古坑鄉轄區之旅宿業者，每一業者僅限提報一案，補助金額每案上限為300萬元，計畫以相對等的方式執行補助、另也為維持原本目的，將由縣府委託專業團隊審核相關改造補助內容，提供旅宿業者相關規劃及建議，後續縣府會針對有意願申請業者再辦理相關說明會。
 
此次古坑地區旅宿業營造計畫說明會，現場雲林縣古坑鄉旅宿業者出席踴躍，張縣長期待透過賴淑娞議員、賴明源議員等議會多位議員連署支持，「古坑地區旅宿業營造計畫」能對當地旅遊業產生積極影響，為整個地區帶來經濟動能，同時提升雲林在旅遊業界的知名度，讓來訪的遊客變住客，持續為雲林縣產業、經濟及觀光共同努力發展。

▲古坑地區旅宿業營造計畫，包含建築物外觀等五大項目硬體設施規畫改造，對等補助業者提升山區旅宿品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑地區旅宿業營造計畫，包含建築物外觀等五大項目硬體設施規畫改造，對等補助業者提升山區旅宿品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►呷茂谷好柑情！2024斗六茂谷柑節暨年貨市集　膨鼠森林公園登場

►斗六市第四屆縣市長盃國際三級棒球錦標賽　101隊齊聚爭霸

►台電雲林區處齊心助農　500員眷體驗水林鄉地瓜樂活動

►國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

►快訊／國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛車外　倒地被蓋白布

ET快訊
快訊／排骨藏刀片割傷女童舌！　好市多回應了
蒼藍鴿結婚了！　高顏值辣妻正面曝光　
驚悚撞擊瞬間曝！　20歲騎士噴飛
快訊／再被爆20段不雅片　羅致政回應了
爆羅致政還有20部「高清私密片」！　凌濤：特寫部位更使用道具
舔耳、解內衣、摸胸女員工！　宥勝今首度出庭
好市多排骨驚藏刀片！　10歲女兒舌頭被刺傷
人妻遭推拿師性侵！　老公、女兒就在外面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東警深入校園宣導反霸凌　法律常識從小開始

台東環保局促業者落實烹飪油煙防制　提升美食觀光形象

南消「綠蠵龜」　搶救民眾生命財產就靠他們「歸群」

強化山區觀光競爭力　「古坑旅宿業營造計畫」吸引遊客四季造訪

挑戰與榮耀同行！　南消新進人員臨危不懼為安全而訓

台南市南區省躬三街鐵厝宮廟凌晨火警　多尊神明被焚毀

全台最美縣道會更美！花蓮斥資2.4億災後復建　3路段再提升品質

2024桃園立委選舉首場電視政見會　資深演員劉睿宸表現受側目

和侯康全台車掃　朱立倫：與2022桃園一樣民眾期望變天的感覺回來了

發揮小工程大效益　「八德區山下街打通至新興路 」完工

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

國3連環撞！轎車被「壓縮」1死　肇事聯結車駕駛抖喊：煞不住

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

台東警深入校園宣導反霸凌　法律常識從小開始

台東環保局促業者落實烹飪油煙防制　提升美食觀光形象

南消「綠蠵龜」　搶救民眾生命財產就靠他們「歸群」

強化山區觀光競爭力　「古坑旅宿業營造計畫」吸引遊客四季造訪

挑戰與榮耀同行！　南消新進人員臨危不懼為安全而訓

台南市南區省躬三街鐵厝宮廟凌晨火警　多尊神明被焚毀

全台最美縣道會更美！花蓮斥資2.4億災後復建　3路段再提升品質

2024桃園立委選舉首場電視政見會　資深演員劉睿宸表現受側目

和侯康全台車掃　朱立倫：與2022桃園一樣民眾期望變天的感覺回來了

發揮小工程大效益　「八德區山下街打通至新興路 」完工

Hello Kitty超萌吊飾1／9登場　藏壽司攜手三麗鷗合推13款聯名扭蛋

26歲男「脖子戴金屬項鍊」躲雨被雷劈　朋友目睹他瞬間僵直倒地

圖／百萬YTR台南車掃　柯文哲自詡要做蔣渭水100年前「沒完成的命運」

【廣編】SUZUKI限時賞車送foodpanda pro美食金　購車最高省2萬　

羅致政性愛片涉賴清德是否說假消息　國民黨團要檢調依法公開結果

韓國瑜不一定當立法院長？　黃揚明：國民黨可能拱他選黨主席

好市多排骨驚藏刀片！業者回應：將釐清異物來源

韋安／「113」三重神奇巧合？　侯友宜「一定會贏」！

定居台灣「物價比想像高很多」　日本妹點名3物：貴了1倍

賴清德今早國際記者會、藍營爆20高清不雅片　林楚茵：水準很Low

中山大學遇2隻猴子搶包　驚慌用中文溝通竟成功？

地方熱門新聞

2024桃園立委選舉首場電視政見會　他最受側目

快訊／破10萬人！國民黨台中大造勢　侯友宜大諷綠營《在路上》人人跳車

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

和候康全台車掃　朱立倫：民眾期望變天

玉山園區首見台灣特有新種淡水魚類玉山間爬岩鰍

小工程大效益　八德區山下街打通至新興路

阮厚爵告對手「潑髒水」　陳秀寶反擊　

桃園希望工程獎助學金頒獎　15名學生獲獎　

20公升罈裝金門高粱限量賣！抽9999位幸運兒

體育女老師轉行當木工闖出一片天

台南市南區省躬三街鐵厝宮廟凌晨火警多尊神明被焚毀

侯友宜、朱立倫、姚正玉合體台南車隊掃街

台南警、消合力勸阻疑欲跳樓男子送醫

慢飛天使控欠6年薪還被打台南勞局依法裁罰

更多熱門

相關新聞

2024斗六茂谷柑節暨年貨市集　膨鼠森林公園登場

2024斗六茂谷柑節暨年貨市集　膨鼠森林公園登場

年節將至茂谷柑漸熟轉紅，斗六市公所將舉辦「2024斗六茂谷柑節暨年貨市集」系列活動主要推廣斗六茂谷柑，今（8）日在斗六市公所中庭舉辦記者會，特別邀請鎮西國小小提琴表演為活動揭開序幕，今年以「呷茂谷 好柑情」為主題，呼應年節吃斗六茂谷柑凝聚親友濃濃的情誼。

縣市長盃國際三級棒球錦標賽　101隊齊聚斗六爭霸

縣市長盃國際三級棒球錦標賽　101隊齊聚斗六爭霸

台電雲林區處齊心助農　500員眷體驗地瓜樂活動

台電雲林區處齊心助農　500員眷體驗地瓜樂活動

虎尾「叢林之王的水上遊樂場」動土

虎尾「叢林之王的水上遊樂場」動土

古坑產業加值園區再升級　盼中央儘速完成環評

古坑產業加值園區再升級　盼中央儘速完成環評

關鍵字：

雲林古坑鄉草嶺村旅宿業營造計畫

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

金球獎主持人開錯玩笑！泰勒絲「表情超冷」提早退場

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

震撼彈！「這群人」驚爆解散內幕

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面