強化山區觀光競爭力　「古坑旅宿業營造計畫」吸引遊客四季造訪

▲草嶺地區擁有豐富的自然景觀資源，渾然天成的地形地貌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府規劃古坑地區旅宿業營造計畫，昨（8）日縣長張麗善帶領縣府建設處長李俊興、文觀處長陳璧君、城鄉發展處長林長造、交通工務局長汪令堯等前往草嶺舉辦說明會，向與會古坑鄉旅宿業者說明計畫內容並聽取建言，期提升古坑觀光量能、提振山區旅宿業服務品質。

▲縣長張麗善帶領縣府建設處長李俊興、文觀處長陳璧君、城鄉發展處長林長造、交通工務局長汪令堯等前往草嶺舉辦說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，草嶺地區擁有豐富的自然景觀資源，渾然天成的地形地貌，帶給人的心靈震撼無與倫比。隨疫情結束，旅遊需求提升也促使觀光旅宿產業必要朝向精緻化與差異化經營。除了以在地景點及文化吸引遊客外，需持續優化旅館、民宿軟硬體設施並加強服務品質，以提升雲林縣觀光產業競爭力，再創觀光佳績。



建設處長李俊興指出，目前山區旅館業者共9家、民宿業者48家，縣府為提振山區旅宿業服務品質，提出古坑地區旅宿業營造計畫，希望藉由包含「建築物外觀及整體空間設計改造」、「門廳、櫃台及周圍公共區域改善規劃」、「廁所及衛浴設備翻新」、「客房內部裝潢整修」、「無障礙環境整備」五大項目硬體設施規畫改造，對等補助業者提升山區旅宿品質。

▲目前山區旅館業者共9家、民宿業者48家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



李俊興說明，古坑地區旅宿業營造計畫旨在提升山區觀光競爭力，申請計畫補助業者須符合合法登記現況並為營業中之旅館、民宿業，且須為雲林縣古坑鄉轄區之旅宿業者，每一業者僅限提報一案，補助金額每案上限為300萬元，計畫以相對等的方式執行補助、另也為維持原本目的，將由縣府委託專業團隊審核相關改造補助內容，提供旅宿業者相關規劃及建議，後續縣府會針對有意願申請業者再辦理相關說明會。



此次古坑地區旅宿業營造計畫說明會，現場雲林縣古坑鄉旅宿業者出席踴躍，張縣長期待透過賴淑娞議員、賴明源議員等議會多位議員連署支持，「古坑地區旅宿業營造計畫」能對當地旅遊業產生積極影響，為整個地區帶來經濟動能，同時提升雲林在旅遊業界的知名度，讓來訪的遊客變住客，持續為雲林縣產業、經濟及觀光共同努力發展。

▲古坑地區旅宿業營造計畫，包含建築物外觀等五大項目硬體設施規畫改造，對等補助業者提升山區旅宿品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）