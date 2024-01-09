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雲林「萬寶龍」計畫催出生育率　五寶媽領26萬現金超開心

▲雲林「萬寶龍」催生增產計畫為生育津貼前三胎每名3萬元、第四胎起每名10萬元，今、明年出生加碼補助坐月子每胎3萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林「萬寶龍」催生增產計畫為生育津貼前三胎每名3萬元、第四胎起每名10萬元，今、明年出生加碼補助坐月子每胎3萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府為增加生育率推動「雲林萬寶龍」計畫，西螺戶政事務所今天受理2名「第四胎」新生兒出生登記，其中有個雙胞胎產婦是第4、第5胎，在戶政所完成登記後當場領了26萬元現金及6大包尿布。雲林縣府民政處統計截至今天早上有24名今年出生的新生兒完成登記。

雲林「萬寶龍」催生增產計畫為生育津貼前三胎每名3萬元、第四胎起每名10萬元，今、明年出生加碼補助坐月子每胎3萬元。 雲林縣長張麗善表示，雲林2023年新生兒有3206名，第一至第三胎共3188名，第四胎以上151名，僅占0.5成；由於民間生育風氣最旺盛的生肖龍年即將到來，為了刺激生育率，希望能在2年內催生一萬名新生兒。

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張麗善指出，2024年出生加碼生育津貼，前三胎每名補助3萬元，第四胎起每名補助10萬元；第二報喜2024、2025年生產再加碼生育營養禮金每胎新生兒補助3萬元，前三胎子女每名共可領6萬元現金，第四胎以上每名共可領13萬元現金；另外加碼就是每名新生兒出生登記時即可獲得3包尿布做為生產禮，期許「龍年生好運、龍年懷好孕」。

民政處處長蕭德恕指出，2023年出生登記總共3206人，前3胎3188人，4胎以上151人，前3胎約佔出生人數百分之95，4胎以上佔百分之5，有意願生4胎以上青年家庭仍屬少數，這次生第4胎以上可領13萬。其中屬第4胎以上計有9名新生兒，這當中有2名產婦生雙胞胎，一名產婦前面已有2名子女，本次出生為第3胎、第4胎子女，另一名產婦前面已有3名子女，本次出生為第4胎、第5胎子女，這兩個家庭分別可領19萬元及26萬元現金。

 

 

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