日本UA ZENSEN工會來訪　黃偉哲盼深化台日交流共創雙贏

▲日本目前最大的多產業工會組織UA ZENSEN工會小川秀人部長及台灣石油工會楊耀武理事率領團隊8人拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本目前最大的多產業工會組織UA ZENSEN擁有2200多家工會和約180萬名工會會員，包含的工會幾乎與民眾生活息息相關，9日該工會小川秀人部長及台灣石油工會楊耀武理事率領團隊8人拜會台南市長黃偉哲，盼深化台日交流，瞭解勞動趨勢與發展。

市長黃偉哲表示，非常歡迎日本UA ZENSEN(全國纖維化學食品流通服務一般工會同盟)及台灣石油工會蒞臨台南這個充滿文化、藝術的歷史古都，還有豐富特色小吃及美味水果的好地方。今年為台南400，除了各式各樣的慶典，亦安排了許多展演及主題活動，希望台日友人都能收穫滿滿，也期待能常來台南旅遊、品味台南文化。

黃偉哲進一步表示，台日交流密切，尤其台南與日本有深厚的歷史淵源，推薦工會成員參訪八田與一建設的「烏山頭水庫」、「台灣水道之父」濱野彌四郎留下的「山上花園水道博物館」以及日本裕仁皇太子來台所停留的台南知事官邸、台南州廳等地，走讀日本前輩在台南留下的建設與足跡。另外他也對日前日本石川縣遭遇強震，表達慰問之意。

UA ZENSEN小川秀人部長則表示，石川縣在震後第一時間即收到來自台灣各界的慰問之意，對此日本民眾皆感到十分溫暖，也見證台日友好的情誼。這次來台灣參訪選擇台南，將參訪孔廟、赤崁樓、林百貨等歷史建築，及美術館2館、奇美博物館等藝術館場及花園夜市，了解各行業不同的運作方式及風俗民情。希望未來雙方保持互動並共同提升知能，持續為勞工們提供服務、爭取權益。

勞工局指出，隨著環境改變，近年來台日面臨社會結構改變、高齡化、少子化等議題上有許多相似之處，日本勞動政策發展健全，有許多值得南市府學習之處。總工會扮演政府與勞工之間的橋樑，宗旨是為勞工爭取權益、推動勞動政策，期望透過台日交流，探討國際勞動趨勢，互相汲取經驗，共同為勞工爭取勞動權益、維護勞資和諧。