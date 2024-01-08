日本災區「不歡迎物資」辛泡麵也上榜？鄉民好奇原因　專家解答了

▲石川縣能登7.6強震過後，水及食物等物資相當緊缺。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

日本石川縣元旦發生規模7.6強震，截至6日已有至少126人罹難，超過2016年熊本地震。日本媒體在報導相關新聞時，特別列出清單，呼籲民眾不要捐助千羽鶴、慰問信等物品，其中包括「辣味泡麵」，引起台灣鄉民好奇「日本人到底多討厭辛拉麵？」對此，日本烹飪專家近日也出面解釋背後原因。

原PO以「日本人很討厭辛拉麵」為題，在八卦版貼出日媒截圖指出，日本媒體要求不要輸送物資，有千羽鶴、慰問信等廢物，以及一些即期品或二手衣物等，還特別提到千萬不要捐辛拉麵，「日本人到底有多討厭辛拉麵？居然要在新聞提千萬不要送？」

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許多網友紛紛猜測「日本人普遍沒吃那麼辣」、「日韓關係不和」、「不合日本人口味」，但很快有眼尖網友發現截圖被竄改過，在真正的原圖中，日媒並非呼籲不要捐「辛拉麵」，而是不要捐「辣味泡麵」。

▼眼尖網友發現截圖被更改過，原圖清楚寫著「辛味泡麵」（辣味泡麵）。（圖／翻攝自PTT）

其中，早有一些網友猜到比較接近的理由，「是因為辣」、「當地就缺水了，受災還要吃辣喝更多水，很不方便」、「辛拉麵不適合當救援物資，因為泡不開」、「其實是因為有些災區斷水斷電，沒熱水用也不能煮」、「災區不只缺水還缺流動廁所，辛拉麵會引起衛生問題」。

對此，日本烹飪專家3日在X平台發文解答，烹調包括辛拉麵在內的辣味泡麵，消耗的水超出必要地多，所以不適合水資源稀缺的緊急情況。若災難發生時缺水，手邊又只有辣味泡麵，可以利用家家戶戶都有醬油、味素來烹調麵體，煮一碗醬油拉麵，但不使用内附的辣味包。

▼日本烹調專家建議，缺水時可以用家家戶戶都有的醬油、味素來煮辛拉麵，但別加辣調味粉。（圖／翻攝自X平台）

▼烹調專家解釋為何災區不歡迎辣味泡麵（圖／翻攝自X平台）