日本賑災捐款專戶「不到5天已破億」　全台湧入逾5萬筆善款

▲日本元旦發生規模7.6地震。（圖／路透）

記者張乃文／台北報導

為協助日本能登半島賑災，行政院責成衛福部開放賑災專戶。根據衛福部最新統計，截至1月8日止，已接獲5萬3138筆捐款、總計1億5965萬餘元。

日本石川縣能登地區於1月1日下午發生芮氏規模7.6強震，造成多處道路斷裂、機場關閉及聯外道路中斷。外交部與衛福部4日宣布將開設「日本能登半島賑災專案」，國內外民眾5日起至19日，可捐款至衛福部賑災專戶，同時，政府將捐贈6000萬日圓（約新台幣1299萬元）賑濟災民，這筆資金將用於協助日本政府救援、災後重建工作。

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衛福部說明，依照過去經驗，民眾透過超商捐款的筆數比較多，但因捐款管道較多，捐款筆數太多，所以並沒有特別統計最大單筆金額，賑災專戶目前預計開放到1月19日止。

為簡政便民以利製發收據，衛福部建置捐款收據索取服務網站，即日起民眾可透過「金融機構、四大超商」等管道完成捐款，網站捐款資訊也可在年終上傳國稅局，以利捐款人次年度報稅。

民眾不方便至網站填列資料者，可於捐款時在匯款憑證空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，以電子郵件方式寄送至1988SW1957@mohw.gov.tw或傳真至（02）8590-7047。聯絡電話（02）85906666分機7036-7043、7045、7046。

「日本能登半島震災專案」捐款管道如下：

一、 國內：

（一） 臺灣銀行-營業部(004)，帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機(ATM)、臨櫃辦理。

（二） 中華郵政(700)，帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理（含郵政劃撥）、網路郵局(含行動郵局APP)及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機(ATM)轉帳。

（三） 中央銀行國庫局(0000022)，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。

（四） 四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。

二、 國外：「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

▲衛福部開放捐款帳戶助日本震災重建。（圖／衛福部提供）