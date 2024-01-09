北部人寧可出國也不去南部玩？　網曝2主因：何必自找麻煩

▲網友好奇，為何北部人旅遊寧可去日本，也不要去南部玩？（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在國旅越來越貴的情況下，許多民眾寧願出國玩，也不要在台灣旅遊。日前就有一名網友在網路上發文表示，他發現身邊的北部人幾乎很少去南部，出去玩頂多到台中，還有同事已經5年沒有去過台中以南的縣市，卻每年去日本2次以上。因此讓他非常好奇，北部人旅遊是不是寧可去日本也不要去南部？貼文一出立刻引起網友熱議。

一名網友日前在PTT以「北部人旅遊是不是寧可去日本也不要去南部？」為題發文，表示他身邊的北部人，幾乎很少去南部玩「周休二日國內旅遊頂多到台中，然後3天連假就北部、東部走走，4天以上都出國。」

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原PO更指出，有北部同事已經超過5年沒去過台中以南的縣市，卻每年去日本2次以上，因此讓他非常好奇「你們身邊有這種人嗎？」

貼文一出立刻引起網友熱議，大家都認為是價格的問題，紛紛表示「去南部比去日本還貴啊」、「去沖繩比去墾丁便宜」、「住宿這麼貴又沒品質，寧可飛去東南亞」、「墾丁民宿價格可以在沖繩住星級飯店了」、「國旅五天到住宿錢比出國還貴」、「台灣飯店1晚抵日本4晚」、「有錢人才會去南部，我窮人只好去日本」。

也有網友表示「台灣的交通喔，出門都在賭命的」、「國旅坑盤子，南部交通素質差，幹嘛自找麻煩」、「去南部比去日本麻煩阿，沒交通工具的話根本就不會坐公車去景點」、「南部住宿貴騎車還要閃一堆違停」。

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