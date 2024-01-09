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春節高鐵「有自由座」幹嘛搶？過來人嚇搖頭：災難啊

▲▼高鐵,高鐵月台,高鐵北返,高鐵車票,高鐵自由座。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵開放預訂春節期間的車票。（圖／高鐵提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

台鐵、高鐵今（9）日凌晨0時起，開放預訂春節期間的車票，時間一到，有民眾馬上開APP、網頁搶票，結果都進不去超崩潰。就有網友表示，高鐵有自由座「是在搶什麼票？」話題秒引出過來人痛苦回憶，「你搭得上車再說」、「災難啊！對號座開放站立，結果自由座的全塞在門口，有座位還進不去。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「春節高鐵有自由座是在搶啥？」若是北漂一族要南下，那就到南港搭自由座，南部要北上的返鄉族到高雄搭自由座，「怎可能沒位子？」至於其餘縣市，他只能給一句「自求多福」，「尤其台中真的很可憐…」還在留言處表示，「其實早點出門，自由座一定都還有，而且尖峰時刻外出的品質很可怕。」

原PO也分享經驗，認為早上8點前就可搭自由座，心情愉快；過早上8點就要搭對號座，不然人擠人很噁心，「早起到車站搭自由座，比尖峰搭搶到票的對號座舒服很多好嗎？前幾年的經驗跟我說尖峰搭對號座很災難。」

貼文一出，大票過來人秒搖頭，「自由座不見得自由，要提早去等，還會擠不上」、「除非一大早去，不然自由座都要排2小時才擠得上去，我買對號的人都到家了，然後我說的就是在左營搭車，搶到對號座就不用早起，也不用排隊受罪了，還能坐著，幹嘛不搶？」「尖峰對號車廂和自由座車廂沒兩樣吧」、「春節中間的站早點出門沒啥屁用，南下自由座在桃園就塞爆了。」

高鐵公司指出，2024春節疏運9日凌晨零時開賣，開放訂位後4分鐘即完成7萬4千餘張車票訂位，至12分鐘內完成27萬餘張車票訂位，至22分鐘內完成約43萬1千餘張訂票，至32分鐘有50萬8千餘張完成訂票，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，統計開賣一小時內即順利完成58萬9千餘張訂位，系統運作一切正常。

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