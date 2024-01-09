遭規勸違停！一中家長不甩還飆國罵　兒護航嗆：你不會比我懂法律

▲台中一中家長違停不聽勸導還飆國罵，連兒子也有樣學樣說謊。（圖／翻攝YouTube／OWL貓頭鷹交通書）

圖文／CTWANT

許多人貪圖一時方便，常在紅線違停。YouTuber網紅Fuko就在頻道上更新影片，表示受「台中一中學生自製串聯黨」的邀請，到校外柔性勸導機車騎士，而不少人第一時間就牽著機車離開，但也有人不予理會還騎上行人道撞到Fuko，甚至還狂飆國罵。

網紅Fuko最近受「台中一中學生自製串聯黨」邀請，前往該校旁的行人道進行宣導交通規範，並提醒騎士不應將摩托車停、騎在人行道上，期間有人直接牽著摩托車離開，但也有不少人不予理會。

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不過，就有一台銀色汽車違規停在校門口紅線，Fuko上前提醒後竟被駕駛反問「你是一中的嗎？」並聲稱自己是該校家長，是來接小孩放學的。不料，對方得知Fuko不是一中家長後，竟嗆他不要廢話，並說自己向來都是這樣接小孩。後來，Fuko也不甘示弱反擊「誰跟你廢話？在講交通規則，有沒有考過駕照啊？」

怎知這位家長竟突然惱羞，接著就是對著Fuko一陣國罵「X你娘神X病！」氣得Fuko敲車窗要求對方下車；該名家長下車後先是一連串辯解，接著狡辯自己沒有飆國罵，還指責Fuko為何不提醒其他違規的人，這時冷靜下來的Fuko則說已報警處理。

違規駕駛的兒子這時也出面護航，「為什麼不去提醒別人？」、「沒有違規，只是要左轉」，甚至嗆Fuko這番作為只是在做作秀，而且更批評Fuko這樣會影響校譽。事後這對父子仍不斷鬼打牆，還說Fuko錄影侵犯肖像權，甚至比Fuko更懂法律，後來警方到場讓雙方留下資料才結束這場紛爭。

Fuko最後也強調，若事後對方仍不肯道歉，他也會做好後續法律措施的準備，同時不禁感嘆，「台中一中是品學兼優的學府，竟然會有這樣的異類存在，台灣孩子就是被這種家庭教壞的。」

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