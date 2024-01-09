辦公室異常安靜！課長困惑：年輕員工像得自閉　網友一面倒曝心聲

▲原PO對於年輕同事上班異常安靜感到不適應。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

職場的人際關係相處非常重要！一名擔任公司主管的網友透露，自己是7年級生，今年是已經36歲的上班族，他表示工作場所就是上班族會待一整天的地方，與同事的相處時間甚至超過家人，但重點是他的工作場所安靜到以為同事都是聾啞人士，一整個好詭異，這些同事認為「工作就是工作」，除非有必要，否則不太會主動和其他人互動。

原PO在《匿名3公社》發文指出，現在身為課長的他，近年有許多老鳥都已經退休，因此很多新進人員都是8、9年級，但這些年輕人「除了工作問題會講到話，其他時間跟吃飯時間，那群年輕人安靜到一個像得了自閉症似的，以前我們年代都會想跟前輩上司討好關係，為什麼現在他們都不跟我們聊或互動阿？其他部門的人經過我們這裡看到不知道的人還以為裡面都是聾啞人士哩，安靜到一個好詭異。」

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貼文曝光後網友也一面倒認為，「以前會跟同事聊天，下班會去逛街。但，被捅刀後，覺得私下真的沒必要有交流」、「同事就是同事，又不是朋友」、「我一直都覺得安靜點好，主管最好別認識我，免得到時包山包海包一堆給我，又沒加薪，我做王八的阿。」

也有人認為，「我最恨這種討好前輩跟上司的人。工作能力爛透了，每次出包，只會出張嘴吹噓自己有多強」、「職場就是你做你的我做我的，交情太好容易被凹」、「上班好同事，下班不認識～這是最好的職場關係」、「目前秉持著，上班是同事，下班不認識，能不說話就不說話，隨時注意搭檔的同事有沒有挖坑」、「你只是要人來抱你大腿，享受那一個感覺是吧！」

原PO在貼文底下也澄清，自己並不是提倡工作上要阿諛奉承，「我只是希望上班大家氣氛可以不太過安靜，工作之餘大家能小閒聊，多笑一下、互動一下，這樣大家上班才不會那麼感覺無趣唷！」

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