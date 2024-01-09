回應30年前毆警案　邱鎮軍：年輕人口角吵架！反轟對手廢死立場

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣立法委員第二選區(山線)候選人邱鎮軍，今(9日)首度回應服憲兵役時與警察的衝突事件，表示當時雙方互不清楚身分，並且已經和解，對手不應無限上綱。

▲邱鎮軍9日回應服憲兵役時與警察酒後衝突案件，表示當時雙方互不了解身分，並且已經和解。（圖／記者蔡文淵翻攝）

邱鎮軍今天上午在競選總部召開記者會，回應曾玟學近日指控多年前涉入的毆警事件，邱鎮軍表示，這是發生在30幾年前當兵時的事，當天雙方都穿運動服，互相並不了解對方身分，當時對方先行挑釁，就是年輕人口角吵架，最後雙方和解收場。邱鎮軍說，對手為了選舉惡意連結無限上綱，聽說對手要出黑函文宣。邱陣營表示，若真有此事將立即採取法律行動反制。

▲▼邱鎮軍9日簽署「反廢死實現正義公約」，明確表達反廢死立場。（圖／記者蔡文淵翻攝）



李正皓1月5日在臉書發文：「根據1993/4/19的聯合報新聞報導，有一位在憲兵司令部202指揮部服役的憲兵叫做「邱鎮軍」，與其他三位憲兵在興隆路三段小吃店吃飯時，與隔壁的警察發生口角衝突後圍毆該警察，而且圍毆的手法非常專業，還知道拿啤酒瓶咔該位警察的頭，最後包含邱鎮軍在內的四位憲兵都依傷害罪移送法辦」。

曾玟學多日來向對手提問，當年毆打警察的「邱鎮軍」是不是就是要選立委的「邱鎮軍」?邱鎮軍迴避多日後今天正式回應。

邱鎮軍競選總部也表示，近日台灣民眾對國中生割喉案，受害者家屬發出反廢死聲明，竟遭到廢死聯盟發文嗆聲，邱鎮軍明確表達支持家屬立場，認為亂世需用重典，社會需要撥亂返正，對於廢死聯盟冷血聲明感到憤怒，並簽署「反廢死實現正義公約」，邱鎮軍表示，從對手曾玟學過去言行作為，發現對手也支持廢死，他認為「反廢死」和「反毒」都是普世價值，曾玟學只強調反毒，明顯的雙重標準。

邱鎮軍表示，在台灣每個人都應該有免於恐懼的自由，更應該享有免於無辜受害的保障，支持反廢死才是公平正義。