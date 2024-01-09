馬英九飛金門助陣！陪陳玉珍市場掃街　婆媽搶合照成人氣王

▲馬英九（右）陪同陳玉珍（左）到傳統市場掃街拜票，吸引許多民眾拿出昔日與馬合照找他簽名 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

2024立委選戰倒數4天，前總統馬英九今（9日）專程抵達金門，陪同立委陳玉珍等人到傳統市場掃街拜票，拉抬藍營氣勢，不少婆婆媽媽們見到馬英九，紛紛拿出昔日與馬的合照要他簽名，對於金門立委選情，馬前總統表示「樂觀」。

馬英九搭乘7時最早航班飛抵金門，隨即在陳玉珍、國民黨部主委吳興邦、聯合競選服務處主委李金贊、顧問團團長楊應雄、議員王國代等人陪同下，分別前往金沙鎮、烈嶼鄉、金城鎮等傳統市場進行拜票。有別於以往拿出金門高粱酒招待，更多鄉親是拿出珍藏多年與馬合影的照片索取簽名，讓馬英九相當開心，忍不住讚嘆：「金門最有人情味」。

馬英九表示，金門的人情味非常濃厚，自己當選總統後就馬上來到金門，同時拍板金門大橋一案，並在缷任之前完工，心中相當欣慰。金門大橋總長5400公尺，是舊金山金門大橋的2倍，自己還曾經在此跑過馬拉松，橋蓋得很漂亮、沿途景色也非常好。

馬英九強調，台灣如果要進步繁榮，總統一定要支持「侯康配」，如果是別人當選的話，他相當擔心台灣的安全，相信大家都有同感；他對於陳玉珍尋求連任的選情則樂觀以待，也呼籲金門鄉親要繼續支持最關心離島金門的中國國民黨。

陳玉珍指出，自己是金門女兒戰鬥力最強，擔任過國民黨立院黨團書記長，協助在野立委來制衡民進黨腐敗政權；監督砲火還經過TPOC台灣議題研究中心認證，在113位立法委員中排名全國第8，肯定是最適合的立委人選，懇請金門鄉親繼續支持！