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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／百萬YTR台南車掃　柯文哲自詡要做蔣渭水100年前「沒完成的命運」

▲▼柯文哲台南車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲台南車掃上午場，與賴清德宣傳車擦肩而過。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台南報導

2024總統大選倒數4天，民眾黨總統候選人柯文哲自2日啟動全台車掃，並透過YouTube頻道全程直播，加上日前不間斷的KP TV節目，終於在8日下午訂閱數破百萬，成為全台第一個政治人物百萬YouTuber。對此，柯文哲再提蔣渭水，並說要完成對方100年前沒完成的台灣新文化運動，將思想、文化不斷闡述給民眾聽。

柯文哲8、9日到台南進行車掃，9日一早8時40分抵達關廟山西宮參拜，並於車掃出發前接受媒體訪問。針對昨天下午5時43分YouTube頻道破百萬人數訂閱，有無覺得最後一個月氣勢有起來？柯文哲表示，一般來講，本來就是支持者的熱情到越接近投票時會越高，所以在最後一段時間，YouTube訂閱數突然增加也是完全合理。

▲▼柯文哲台南車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

媒體追問，現在成為全台第一位政治人物YouTube訂閱百萬，跟其他人有什麼不一樣？柯文哲提及，也沒什麼不一樣，不管是執政或選舉，都是一個改變政治文化的社會運動，「我也知道在台灣歷史上，也很難再找到一個會一直宣揚理念的（人），我看上一個就是蔣渭水。」

柯文哲指出，所以自己每次心裡想說，就是完成蔣渭水100年前沒完成的命運、台灣新文化運動，很多思想、文化應該要不斷去闡述給台灣人民聽。

隨後，柯文哲啟動車掃到關廟區、東區和安南區，由於時間點過早，加上台南為民進黨大本營，雖然路上行人不少，但明顯比日前的台中、高雄車掃冷淡，連手機都沒有拿出來拍攝，只有抬頭撇一眼，甚至還有比出倒讚手勢；不過仍有民眾拿旗子幫柯文哲喊加油，也有部分店家、路人向柯文哲揮手打招呼。

▲▼柯文哲台南車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲台南車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲台南車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲台南車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲台南車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲台南車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲台南車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲台南車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲台南車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

▼柯文哲台南車掃上午場，經過賴清德台南黨部時，志工出來比2號賴蕭配。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲台南車掃上午場，經過賴清德台南黨部時，志工出來比2號賴蕭配。（圖／記者袁茵攝）

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