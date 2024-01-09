「背後那顆痣」也遭深偽？　林為洲喊話羅致政：公開後背證清白

▲林為洲9日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

法務部調查局針對民進黨立委羅致政是否遭「深偽」成不雅片男主角的結果已出爐，但依偵查不公開為由不公佈，而羅則強調自己遭中國介選。國民黨立委林為洲今（9日）表示，羅致政要證明自己非影片中人，不公開檢驗報告，就公開背後那顆痣，他還說，深偽要做到連平常看不到的身體特徵都做得一樣，那也很厲害。

國民黨立法院黨團今舉辦「私密影片公布鑑定結果 難道也要封存30年？」記者會，對於羅致政影片是否涉及深偽的結果已出爐，但檢調依偵查不公開為由不公開，林為洲根據《偵查不公開作業辦法》第8條反駁，不要再以偵查不公開來掩蓋事實，他認為不敢公開原因，是因為通通是真的，所以公開反而加深對當事人的厭惡。

根據上述辦法第8條第1款第一項：「對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要」。第七項：「對於媒體查證、報導或網路社群傳述之內容與事實不符，影響被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人之名譽、隱私等重大權益或影響案件之偵查，認有澄清之必要。」

國民黨團首席副書記長李德維說，2023年9月27日，調查局長王俊力說要48小時內檢測是否（影片）為偽造，影響大選最重判7年，是否現在看到民進黨委員或民進黨人事就轉彎？不公布結果，能證實是中國介選嗎？當事人不公布調查結果，這是政治手法及惡意影響，他認為悶不吭聲就是默認。

媒體詢問羅致政仍稱是中國介選，林為洲秀一張影片截圖，指畫面中男性背後有一顆痣，所以羅致政要證明自己非影片中人，不公開檢驗報告，那就公開背後那顆痣，給大家看一下，「還是你要找我們委員來看你身體，我也願意啦」，他還說，深偽要做到連痣都一樣，連平常看不到的身體特徵都做得一樣，那也很厲害。