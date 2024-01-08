慢飛天使控欠6年薪還被打！　台南勞局：勞檢違規依法裁罰

▲「慢飛天使」阿文指控到台南一家馬場工作6年，每天工作超過12小時，還不斷遭到辱罵、毆打和虐待，勞工局派員啟動勞動檢查，認定有勞雇關係將依法裁罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「慢飛天使」發展遲緩兒阿文，指控6年前到台南一家馬場工作，每天工作超過12小時，還不斷遭到辱罵、毆打和虐待，使得全身上下都有多處挫傷的情事，台南市長黃偉哲極為關切，為落實友善職場及保障勞權，指示勞工局派員釐清雙方的勞雇關係和有關的勞動契約。

勞工局表示，雖馬場負責人堅稱，與阿文沒有僱佣關係，是善意收留，讓其學習工作技術，並幫該員支付生活費用，且該員在現場要工作不工作都無所謂。惟依經驗法則及從屬性等予以研判，業者默示同意讓該員在馬場內自行作業，並提供食宿，雖未有明確的指揮行為，但該員確有提供勞務之事實，且默許該員自行作業，係屬管理勞工之一種方式；另該員調教馬匹作業有發生問題，即苛責該員亦屬管理之一部分，故勞工局初步認定雙方具有勞雇關係，將即刻依法進行處理。

勞工局局長王鑫基表示，7日收到消息後，立即派員檢查，並於8日再次前往釐清勞動疑義，目前發現涉有違反勞動基準法第7條（未有勞工名卡）、同條第21條第1項（未達基本工資）及同條第30條第5項（未有出勤紀錄），預計依程序裁處罰鍰共13萬元，另外亦將協助該勞工提出就業歧視申訴，如確認屬實，將另裁處30萬元以上罰鍰。

另有關阿文在工作時被毆受傷住院3天，在勞動場所受傷住院未於8小時內通報，後續亦移請職業安全衛生署依法處理，將會裁處30萬元以下罰鍰。台南市職安健康處關心每位勞工的勞動權益，呼籲如有問題請洽06-2996922。