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台南市民與有榮焉！　台南榮獲CNN選為2024最值得造訪地點

▲CNN在2024年一開頭也選出今年最值得造訪的全球24個地點，台南驚喜名列其中，更是唯一入榜的台灣城市。（圖／台南市政府提供，下同）

▲CNN在2024年一開頭也選出今年最值得造訪的全球24個地點，台南驚喜名列其中，更是唯一入榜的台灣城市。（圖／台南市政府提供，下同）

記者林東良／台南報導

繼台南市成為台灣唯一入選英國國家地理旅遊雜誌(National Geographic Traveller) 2024年全球30個最酷景點之後，全球知名的美國有線電視新聞網(CNN)在2024年一開頭也選出今年最值得造訪的全球24個地點，台南驚喜名列其中，更是唯一入榜的台灣城市，這篇報導刊出後，美國在台協會也在臉書推播支持。

▲CNN在2024年一開頭也選出今年最值得造訪的全球24個地點，台南驚喜名列其中，更是唯一入榜的台灣城市。（圖／台南市政府提供，下同）

在CNN這篇名為「Where to go in 2024: The best places to visit」的報導中，臚列了24個2024年最值得造訪的地點，台南也獲得青睞入選，在報導中提到，2024年是台南400年，台南已是國際舞台上的台灣旅遊熱點，在過去兩年的整體旅館住房率高居全台之冠，甚至超越首都台北。

▲CNN在2024年一開頭也選出今年最值得造訪的全球24個地點，台南驚喜名列其中，更是唯一入榜的台灣城市。（圖／台南市政府提供，下同）

報導更進一步分析台南的獨特之處，讚譽台南是台灣的街頭美食之都，並提到台南以牛肉湯、蚵仔煎和超凡的自然美景（特別推薦位在左鎮的草山月世界）、鹽田下的夕照美景、色彩繽紛的古寺以及新潮的博物館等廣受喜愛。報導也特別介紹了台南在2023年被訂房平台Booking. Com選為全球10大永續旅遊目的地。

▲CNN在2024年一開頭也選出今年最值得造訪的全球24個地點，台南驚喜名列其中，更是唯一入榜的台灣城市。（圖／台南市政府提供，下同）▲CNN在2024年一開頭也選出今年最值得造訪的全球24個地點，台南驚喜名列其中，更是唯一入榜的台灣城市。（圖／台南市政府提供，下同）

對此，黃偉哲市長表示，在台南紀念400年之際，能夠被CNN這樣的國際知名媒體評選為2024年值得造訪的地點，是全體台南市民共享的光榮喜事，而從報導中的推薦，就可看出台南深厚的飲食文化、豐富的人文歷史、驚人的自然美景，均是能吸引全球觀光客來到台南深度旅遊的獨特利基。

▲CNN在2024年一開頭也選出今年最值得造訪的全球24個地點，台南驚喜名列其中，更是唯一入榜的台灣城市。（圖／台南市政府提供，下同）

黃偉哲市長也提到，除了擁有先天良好的環境條件外，隨著疫情解封，台南的各界為了迎接國際觀光客做出許多努力，致力打造出國際觀光友善的環境，從國際觀光客會接觸到的「食、宿、遊、購、行」的面向出發，全方位強化友善的接待服務，讓台南人熱心款待客人的用心，也能傳達到每個來到台南的國際觀光客心中，未來市府也會持續努力，邀請更多國際觀光客來到台南，而台南自己，也藉由這樣的美好相遇，在台南400與世界交陪。

▲CNN在2024年一開頭也選出今年最值得造訪的全球24個地點，台南驚喜名列其中，更是唯一入榜的台灣城市。（圖／台南市政府提供，下同）

CNN報導原文: ttps://www.cnn.com/travel/best-destinations-to-visit-2024/index.html

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