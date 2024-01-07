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嚴寒澆不熄溫暖付出　台南做工行善團為兩地弱勢修繕

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，不分風雨或嚴寒，溫暖的付出未曾停歇，更因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

木工及電氣志工夥伴們兵分兩路，7日分別前往楠西區、鹽水區進行修繕，志工們秉持著黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，為給予弱勢族群擁有擋風避寒的家園一起打拼著，暖心付出所完成的住家改善，傳遞著濃濃的關懷與溫度。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

6日電氣工會至楠西區施工，台電台南區處劉詩亮副處長、楠西服務所李英承所長、南化服務所郭忠賢所長、台電工會何家進常務理事、羅博文代表、吳耿中理事等人也前往為志工加油打氣，並捐贈救助金給案家。台電團隊對於做工行善團犧牲奉獻的精神敬佩不已，志工們表示為弱勢勞工等家庭修繕房屋從前市長賴清德（現任副總統）開始啟動，到現任黃偉哲市長持續推廣，歷經十年不間斷，受到社會各界肯定，感到很開心，尤其看到做工行善團修繕房屋影像在網路及媒體露出，更是振奮人心，愈做愈起勁。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住楠西區65歲的莊先生為輕度智能障礙的單親父親，需照顧39歲極重度多重障礙的兒子及37歲重度智能障礙的女兒，每月全家僅能仰賴老農津貼7千多元，經濟十分困難，區公所將其列為邊緣戶關懷對象。案主所居住的房屋老舊，多處大面積破損，電線、隔間、牆壁等皆嚴重損壞。經通報後，「做工行善團」於112年12月12日啟動會勘，112年12月30日泥水工會打頭陣已完成竹籠泥土牆壁拆除清運施工。本週則由電氣工會先進行臨時用電設備及管路施工，金屬工會完成浴室、廚房牆壁鐵皮鋼板施工，再由電氣工會進行化糞池埋設及管路配設拉線施工，今日則由木工工會接手進行隔間美化板、矽酸鈣板、天花板輕鋼架施工，及電氣工會進行電燈開關、插座安裝施工；後續將由多個工會陸續接棒，齊力為改善案主居住環境共同努力。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

修繕期間，楠西區何榮長區長及其團隊、江森原里長都前往關懷案家及修繕志工，並提供午餐及點心，大台南總工會溫金輝理事也送飲品到場慰勞志工辛勞。另餐飲工會郭國仁理事長今日亦帶領團隊前往楠西修繕現場，提供熱騰騰的美味佳餚午餐為志工們灌注滿滿的活力。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

位於鹽水區40歲黃女士，為中低收入戶，丈夫已故，育有1子1女皆在求學階段，家中尚有一位70多歲且重度身障無法自理生活的伯父，一家大小經濟來源僅靠伯父每月8千多元的身心障礙補助，生活非常艱困。勞工局做工行善團接獲通報後便進行現場勘查，發現案主家中牆壁及地板和樓梯等多處嚴重破損，已在元旦假期前後由鋁製品、電氣及金屬工會完成前鋁門修護、電線配置、燈具安裝及樓梯安全牆壁漏水鋼板補強的施工，7日再由木工工會進場進行臥室美化板隔間施工，使居家用電及環境更加的明亮安全。大台南總工會理事長鄭山林在修繕期間，都前往關懷案家及修繕志工，並準備午餐、水果及飲品慰勞志工們。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基局長表示，「做工行善團」的志工都有一顆柔軟的愛心，這樣的熱忱氛圍渲染了志工們的家庭，更具有了傳承的意義。本週假日家庭志工共有三對父子檔，為木工工會的翁德賢及翁士傑、許登財及許柄政、姚志仁及姚世駿；並有五對夫妻檔：電氣工會為劉忠義及黃麗卿，餐飲工會為郭國仁及錢畇方、林佑厚及劉雅惠，勞工志願服務協會為曹志清及陳雪惠，以及大台南總工會監事林文一及陳家蓁賢伉儷，志工們齊心協力無私奉獻，為弱勢家庭的生活需求灌注力量，讓他們早日圓夢擁有溫馨安居的家。

▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團行「繕」不論節慶日，因應年關將近，更加緊腳步加排期程馬不停蹄的趕工修屋，希望能讓修繕案家安居過好年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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