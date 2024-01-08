雷軍一半精力都在「小米汽車」　只留四分之一給手機研發

▲小米集團創辦人雷軍。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團近期跨足造車產業，許多「米粉」擔憂小米創辦人雷軍可能忘了要繼續研發新款手機。對此，小米官方透露，雷軍仍非常關心小米手機的研發，目前的時間精力分配是至少1/4時間用在手機研發業務中，1/4關注集團運營和管理，1/2時間用在汽車業務上。

雷軍8日在微博上回答了大量關於小米汽車SU7的問題，他提到，小米汽車的售價不會是9.9萬（人民幣）、不會是14.9萬、不會是19.9萬，最終定價將於小米SU7正式發佈會上公佈，「網傳小米汽車售價均為假消息，我們還沒確定最終售價。」

▼小米汽車SU7。（圖／CFP）



也有很多網友好奇，看起來「很貴」的SU7會不會推出低配版，例如「丐中丐」版本或是「Redmi版」。雷軍回應，小米汽車內部有著充分一致的產品立項準則，「體驗優先」始終放在第一位，小米SU7就是標準版，目前沒有計劃推出 Redmi 汽車。

雷軍曾在網友留言中回應「小米汽車50萬（人民幣）以內，有對手嗎？」小米官方重申，這雖然是玩笑話，但也是認真的，「我們比較務實，不會立那些離譜的flag，所以我們還是非常有信心，小米SU7目前在50萬以內沒有對手。」

另外，小米官方也透露，雷軍仍非常關心小米手機業務的技術研發，現階段的精力分配大概是，至少1/4時間依然用在手機研發業務中，1/4關注集團運營和管理，1/2時間用在汽車業務上。

▼雷軍將大半時間精力轉移到造車。（圖／CFP）

