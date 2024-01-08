塭仔圳沒人抗爭？「新莊泰山合法房屋自救會」抗議侯友宜：房子重劃剩6坪

▲「新莊泰山合法房屋自救會」8日前往新莊抗議。（圖／讀者提供，下同）

政治中心／台北報導

對於國民黨總統候選人侯友宜在總統公開政見發表會提到「塭仔圳沒人抗爭」「新莊泰山合法房屋自救會」8日前往新莊抗議，自救會表示，自從2019年開始，已多次向侯友宜陳情，重劃造成迫遷與滅路，影響人民生存，一千多戶歷經四年多陳抗，屢屢遭到新北市府打壓，如今卻換來侯友宜當眾說謊，「侯友宜市長您請假就算了？為什麼要對無辜老百姓視而不見」？

「新莊泰山合法房屋自救會」8日發起抗爭行動，一行人在新莊區中港路161巷舉牌抗議。自救會表示，他們現在才知道原來侯友誼家族在新莊的房地，屋齡60年跟塭仔圳一樣。如果是塭仔圳房屋若要改建，容積率會被從440%降至115%，建蔽率從80%降到50%，「原本三樓透天厝變成一間廁所」，但是比起他們的老家被降低，侯友宜家族容積率卻是300%，根本是塭仔圳被重劃後的三倍！他們家可以蓋六樓，我們重劃後只有一間小廁所，合理嗎？

自救會強調，不只如此，合法房屋周邊的5條交通要道，周邊有500棟、約3千人在此居住，重劃後形同「滅路」，現在公車沒有了，將來連消防車、救護車都沒了，生命、財產、居住權、通行權都沒了，這是民主國家發生的事嗎？而且他們不是財團，原本12坪房子，重劃後只剩6坪，以後怎麼住？長時間的忍耐，根本看不下去侯友宜的說法和作為。

自救會還提到，109年11月16日去向新北市府抗議，但是新聞無法露出，侯友宜在總統公開政見發表會說「塭仔圳沒人抗爭」，原来是「他沒有把我們當人嗎？」，侯友宜說政績很好，但這是踐踏他們的血淚、家庭得來的，而且每戶人家都有安分守己繳稅，每天聽到侯友宜講政績，心中是越聽越難過，侯友宜應出面跟他們說明白。