趙稱公開講較重要　柯文哲酸「私下才真」：韓國瑜怎麼講侯？拜託

▲柯文哲大社青雲宮參拜。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／高雄報導

前高雄市長韓國瑜日前形容投給民眾黨總統候選人柯文哲是空氣槍，非常熱鬧但不會贏，使柯7日稱韓受到很大壓力要操作棄保，私下講的不一樣；而國民黨副總統候選人趙少康則說，韓可能是騙柯文哲，公開場合講才重要。對此，柯文哲8日回擊，私下講的才是真話，「韓國瑜怎麼講侯友宜？拜託！我只是不想在公開場合講」。

柯文哲自2日啟動全台車掃行程，8日來到第7天，今上午持續在高雄大社、岡山車掃，下午則拉車到台南麻豆，且預計下午4時左右結束麻豆車掃，但民進黨總統候選人賴清德則於下午4時40分左右也在麻豆車掃，兩人硬是時間錯開，但搶票與固票等意味濃厚。

柯文哲8日上午8時30分先到高雄大社青雲宮參拜，並於車掃啟動前接受媒體訪問。針對先前表態聯合政府跟國民黨沒得談，會不會擔心反而助長民進黨？柯文哲表示，聯合政府本來就是一個目標，因為沒辦法一下子變成內閣制，修憲太複雜，所以一定要變成憲政常規、一步步處理。

柯文哲提及，聯合政府可以減少政府亂七八糟狀況，自己當台北市長8年就試過，不同黨派的人可以在同一個政府工作，只要目標不是為了各自政黨，而是要服務人民，也不會有什麼大問題；聯合政府本來就是個目標，「我今天只是不喜歡國民黨到選前⋯他講那個我也知道在幹什麼，他在操作棄保啊！常常是這樣，以我的個性，動機不良就直接把你戳破！」

媒體追問，昨稱韓國瑜受到很大壓力要配合操作棄保，但趙少康卻說韓國瑜是在騙柯，公開場合講比較重要？柯文哲聽聞此問題後大笑，「好朋友不會在公開場合吐槽，這沒有必要！」

話鋒一轉，柯文哲直言，「趙少康講對了，他說『公開場合講的比較重要』，但我跟你講，私下場合講的才是真的！韓國瑜怎麼講侯友宜？拜託，我只是說不想在公開場合講。」至於近期有無和韓見面？柯僅說幕僚常常在聊天。

另外，關於昔日挺韓名嘴羅友志說，對韓國瑜操作棄保失望，自己是否也會失望？柯文哲說，國民黨就是選到沒步了，一定要操作棄保，但如果把選舉主軸拉回統獨兩極對抗，「不用選，我都知道結果，站在統那邊一定不會贏的，這怎麼會贏呢？」