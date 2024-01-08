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輔選逾200場　民進黨「國務青應援團」攻艱困選區催票

▲▼「國務青」與海外青年齊催票 新竹高鐵站外挺「新竹隊」立委候選人。（圖／民進黨青年部提供）

▲「國務青應援團」與海外青年齊催票。（圖／民進黨青年部提供）

記者呂晏慈／高雄報導

民進黨青年部組織「國務青應援團」深入各選區催票，至今已在全台各地輔選超過200場。「國務青應援團」昨（7）把握超級星期天，與數名從美、加返台的海外青年，以及立委候選人詹紀緹、曾聖凱、林志潔團隊在新竹宣講，呼籲選民周六出門投票，投給能為新竹帶來改變的候選人，也投給願意投資未來世代的民主進步黨。

青年部主任阮俊達說明，「國務青應援團」已在全國各地輔選超過200場，選戰倒數一周，國務青與海外返鄉投票的青年，將會持續在交通節點及關鍵立委選區宣講、拜票，共同為「總統勝選，國會過半」的目標做最後衝刺。

新竹縣第二選區立委候選人曾聖凱表示，自己住在竹北的這些日子，跟大家一起塞車、一起看見新竹縣發展的困境，身為建築與都市規劃的專業人士，希望將過去帶領學生得獎的經驗帶來新竹縣，解決交通與水資源的問題，為和他一樣在新竹成家立業的朋友們爭取更好的生活。

新竹縣第一選區立委候選人詹紀緹表示，自己是在地新竹縣青年，選戰最後階段跟年輕的國務青一起出來顧票，是希望大家能給年輕人一個機會。自己是幼教專業，也關心環境資源，重視下一代的權益，是新竹縣需要的立委。

阮俊達補充，民進黨重視國家未來及下一代權益。由不分區立委名單可看見，有重視兒少權益林月琴、張雅琳，其中新竹家長與小朋友最愛的特色公園，就是「還我特色公園行動聯盟」與政府共同努力的成果；黨主席賴清德的國家希望工程，核心理念便是要投資未來世代、實現教育平權。

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