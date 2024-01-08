富商飯局一頓14萬　名援怒揭帝寶李珍妮「潑婦罵街秀」

▲李珍妮當天遲到一個多小時，疑似因為不爽坐在最旁邊，擺出臭臉。



圖文／鏡週刊

被稱為「帝寶名媛」的李珍妮，因不滿前男友陳友亮與購物專家古瀞涵論及婚嫁，在臉書痛罵古瀞涵是小三、劈腿多男，遭古提告，去年中被依誹謗罪判刑4個月定讞，沒想到她最近又因一場飯局，怒嗆名媛王子苓、中天前主播李雅楹是「做雞的」，又將吃上官司。

有「房地產名媛」之稱、綽號「王子麵」的王子苓告訴本刊，去年11月16日，一名王姓富商作東，在台北市某高級私廚舉辦餐敘，邀請她與李雅楹及另外九名女性友人出席，李珍妮也在其中。為了款待大家，王姓富商請主廚準備高檔食材，包括頂級和牛、松露、魚子醬、海膽、帝王蟹等，加上酒水錢、包場費，總價超過14萬元，換算一個人花費高達1萬2千元。

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王子苓說，王姓富商常揪朋友組美食團到知名餐廳朝聖，當天受邀出席者吃到豐盛的頂級食材都很開心，紛紛拿起手機拍照留念，眾人互動相當熱絡；沒想到姍姍來遲的李珍妮進門後，竟上演一連串潑婦罵街秀，讓現場氣氛瞬間降到冰點。

▲王姓富商邀請李珍妮在內的11名女性友人到私廚餐敘，沒想到鬧出風波。

王子苓告訴本刊：「李珍妮當天穿著LV連身套裝，戴耶誕樹造型耳環，頭髮梳得很高，髮型跟布袋戲人物史艷文撞髮，又別了一個大蝴蝶結，打扮風格很有耶誕味，但眼神看起來很殺，一副盛氣凌人模樣，也沒跟大家打招呼。」

另一名在場的A小姐也說：「餐敘晚上6點開始，李珍妮遲到一個多小時，只能坐在最邊邊，可能因為這樣她的臉很臭，還故意拉椅子製造聲響。當時我坐在王董旁邊，見苗頭不對，主動提議要跟她換位子，但被王董阻止。」

▲李珍妮以麵包變冷為由當場發飆，讓其他出席飯局者十分尷尬。

A小姐表示，李珍妮聽到後更不爽，開始丟刀叉，製造噪音，有人因受不了她擺出「王母娘娘」姿態而決定提前離席，李非但不罷休，還挑起餐廳的毛病，抱怨食物分量少，害她吃不飽。

後來其他人告訴李珍妮，有客人先離開，對方的餐點可讓給她吃，但李仍不滿意，表示不想吃2份同樣的料理，要求餐廳提供不同菜色給她。

購物專家、中天新聞前主播李雅楹也告訴本刊，李珍妮遲到很久，她到場時已經上了4、5道料理，餐前的麵包當然早就冷掉，沒想到她咬了一口就拍桌大吼：「麵包怎麼會是冷的！」服務生聽到立刻將麵包端走加熱，但李珍妮還是繼續找麻煩，不斷抱怨。

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