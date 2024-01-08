富商飯局大亂鬥！帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」　現場全傻住

▲王姓富商邀請李珍妮在內的11名女性友人到私廚餐敘，沒想到鬧出風波。

圖文／鏡週刊

爭議名媛李珍妮又惹風波！去年11月16日，王姓富商邀請李珍妮在內的11名女性友人到高級私廚聚餐，因李珍妮遲到一個多小時，只能坐在最旁邊，讓盛裝出席的她很不開心，不但丟刀叉，還找餐廳麻煩，另一位名媛王子苓出言制止，前主播李雅楹也虧李珍妮穿得像耶誕樹，就應該好好安靜，讓李珍妮大暴衝，飆罵她們2人是「做雞的」，王子苓、李雅楹無法接受，準備提告討公道。

有「房地產名媛」之稱、綽號「王子麵」的王子苓告訴本刊：「李珍妮當天穿著LV連身套裝，戴耶誕樹造型耳環，頭髮梳得很高，髮型跟布袋戲人物史艷文撞髮，又別了一個大蝴蝶結，打扮風格很有耶誕味，但眼神看起來很殺，一副盛氣凌人模樣，也沒跟大家打招呼。」

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▲爭議名媛李珍妮最近在飯局上爆衝，引發不小風波。

另一名在場的A小姐表示，李珍妮遲到一個多小時，只能坐在最旁邊，可能因為這樣她的臉很臭，後來開始丟刀叉，製造噪音，有人因受不了她擺出「王母娘娘」姿態而決定提前離席，李非但不罷休，還挑起餐廳的毛病，抱怨食物分量少，害她吃不飽。

購物專家、中天新聞前主播李雅楹也告訴本刊，李珍妮遲到很久，她到場時餐前的麵包當然早就冷掉，沒想到她咬了一口就拍桌大吼：「麵包怎麼會是冷的！」

▲名媛王子苓（圖）在餐宴上遭李珍妮嗆是「做雞的」，至今仍覺得委屈。

更誇張的是，主廚將加熱好的麵包擺上桌後，李珍妮再度發飆，指著主廚的鼻子大罵：「為什麼沒烤一份全新的麵包？」李雅楹說：「李珍妮一直在鬧，很自以為是，把其他人當作下等人罵，聲音非常大，連桌子都在震動，餐廳工作人員看起來都很緊繃，讓我覺得尷尬又丟臉。」

王子苓說，大家起初賣王姓富商面子，不想破壞氣氛，一直容忍李珍妮，但李卻變本加厲，她實在看不下去，叫李不要一直找碴。

▲前主播李雅楹（圖）不滿被李珍妮辱罵，決定提告討公道。

李雅楹也認為李珍妮自己遲到，卻把氣出在別人身上，要她先反省，但李珍妮仍然擺高姿態，李雅楹氣不過，當場嗆她：「裝扮成耶誕樹的樣子，怎麼不在旁邊好好安靜？」讓李珍妮瞬間暴走失控。

A小姐告訴本刊，李珍妮用手指著李雅楹跟王子苓，罵她們是「做雞的」、「都是雞」，還說自己住帝寶，是在場最有錢的女生，其他人都比不上她，當下大家都傻住，最後不歡而散。

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