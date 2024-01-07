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第一次！金正恩發電報慰問石川災民　日本政府表示感謝

【日本石川強震】第一次！金正恩發電報慰問災民　日本政府表示感謝

圖文／鏡週刊

日本中北部的能登地區元旦發生規模7.6強震，造成石川縣多處地區的房屋倒塌、道路斷裂，截至6日中午已確定有110人不幸罹難。北韓官媒《勞動新聞》表示，北韓領導人金正恩已向日本首相岸田文雄發出慰問電報。

據《NHK》等日本媒體報導，北韓官媒《勞動新聞》指出，金正恩5日向岸田文雄發出慰問電報，內容提到，他獲悉新年以來日本發生地震，造成大量人員傷亡和財物損失，他要透過岸田文雄向罹難者及家屬表達最深切的同情和慰問，「希望災區人民能盡快克服地震災情，恢復穩定生活」。

日媒表示，這是不僅是金正恩首度因自然災害向日本首相發出電報，也是金正恩第一次對岸田文雄發電報。

日本內閣官房長官林芳正在記者會上表示，他們收到了來自各國對於能登半島地震的慰問訊息，「我對金正恩總書記的電報表達感謝」，他也說，據他所知，包含2011年的311東日本大地震在內，近年來都沒有接到過來自北韓的慰問電報。

林芳正表示，日本政府尚在盡力協助受地震影響的民眾，目前不會針對其他國家領導人的訊息做個別回應。

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