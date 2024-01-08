扮演孫悟空！「只負責吃」月賺3萬8　負責人喊話：胖了演豬八戒

▲扮演孫悟空的工作內容，除了表演招牌動作外，就是各種接受遊客餵食。（取自紅星新聞）

圖文／鏡週刊

工作時吃吃喝喝還一小時休息一次，月入3.8萬，這工作聽起來很棒吧！近日大陸河北一處風景區釋出這麼一個悠閒的工作，主要是在定點扮演「孫悟空」，工作內容為「吃東西、每1小時換一次崗，月薪人民幣6,000元（約新台幣2.7萬）」；負責人表示，主要工作內容就是換好衣服後在洞裡跟遊客互動、並接受餵食，還強調，胖了也沒關係，「可以無縫接軌去扮演豬八戒」。

根據《紅星新聞》報導，大陸河北邯鄲的五指山景區日前在招募扮演孫悟空的人，景區辦公室主任江先生表示，這個工作雖然被各種調侃超簡單又享福，不過他們也不是完全沒有要求，「應徵者必需要滿足三點，即要喜歡孫悟空、會模仿孫悟空的一些動作和聲音，最重要的是，演員個性要開朗，有親和力，會和遊客互動。」他也強調，如果會製作短影片更加分，基本月薪資是6,000元，如果表現好的會有額外的獎金。

江主任進一步補充，目前景區有兩位孫悟空扮演者，其中一位工作了三年多，會孫悟空的動作和翻筋斗，現在薪資是9,000元（約新台幣3.8萬），如今臨近過年打算再招募兩位，有表演基礎的最好。不過這工作有個明顯的職災，那就是「超容易發胖」，工作人員也證實，確實有位扮演者入職至今已經胖了10斤，就有網友調侃，如果孫悟空吃太多長胖可以轉當豬八戒，景區負責人則表示，「這種轉職完全可以！反正景區西遊的演員現在都缺人」。

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