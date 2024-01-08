帝寶李珍妮遭諷「像耶誕樹」牙起來　名媛火辣互嗆對話曝

▲李珍妮抱怨餐廳服務不佳，遭王子苓、李雅楹制止，竟出言反嗆。



圖文／鏡週刊



去年11月16日，王姓富商邀請李珍妮在內的11名女性友人到高級私廚聚餐，因李珍妮遲到一個多小時，只能坐在最旁邊，讓盛裝出席的她很不開心，還找餐廳麻煩，拍桌大吼抱怨已上桌多時的餐前麵包冷掉了，服務生聽到立刻將麵包端走加熱，但李珍妮還是繼續找麻煩，不斷抱怨。

更誇張的是，主廚將加熱好的麵包擺上桌後，李珍妮再度發飆，指著主廚的鼻子大罵：「為什麼沒烤一份全新的麵包？」李雅楹說：「李珍妮一直在鬧，很自以為是，把其他人當作下等人罵，聲音非常大，連桌子都在震動，餐廳工作人員看起來都很緊繃，讓我覺得尷尬又丟臉。」

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餐廳老闆告訴本刊，當天的氣氛感覺像是「打打殺殺」，自己被迫捲入客人間的恩怨，十分無奈，也對員工曝露在危險的工作環境感到抱歉。

▲育有1子1女的王子苓保養得宜，常被友人稱讚是辣媽名媛。

王子苓說，大家起初賣王姓富商面子，不想破壞氣氛，一直容忍李珍妮，但李卻變本加厲，她實在看不下去，叫李不要一直找碴。

李雅楹也認為李珍妮自己遲到，卻把氣出在別人身上，要她先反省，但李珍妮仍然擺高姿態，李雅楹氣不過，當場嗆她：「裝扮成耶誕樹的樣子，怎麼不在旁邊好好安靜？」讓李珍妮瞬間暴走失控。

▲前主播李雅楹（圖）虧李珍妮打扮像耶誕樹，李珍妮反嗆她是雞。

A小姐告訴本刊，李珍妮用手指著李雅楹跟王子苓，罵她們是「做雞的」「都是雞」，還說自己住帝寶，是在場最有錢的女生，其他人都比不上她，當下大家都傻住，最後不歡而散。

本以為事件就此結束，沒想到卻不斷延燒。王子苓說，事後網路出現一個自稱「LEE正義使者」的帳號，在Google評論給餐廳留下一星負評，2天後李珍妮的朋友還上門找主廚，說要替王姓富商討公道，要求餐廳退回包場費，主廚為了息事寧人，退了一萬元給對方，請她轉交給王姓富商。

過了不久，王姓富商在去年12月8日、22日，又邀李雅楹、王子苓及其他人在某鐵板燒餐廳和某私廚聚餐，2次都沒找李珍妮。巧合的是，LEE正義使者再度出現，又到Google評論留言、批判餐廳。

LEE正義使者在鐵板燒餐廳留言板寫下：「我朋友王董在12月8日被騙8萬元，明明一個人才不到3,000元的餐點，才6到8人，硬說是客製化餐點，和某家餐廳一樣，原來是協助2位叫王子麵及李×楹的女騙子，一起詐騙王董。請國稅局查一下是否有逃漏稅！」

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