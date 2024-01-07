高雄造勢破8萬人！柯文哲大進場花13分鐘　怒嗆民進黨政府「缺德」

▲柯文哲「TeamKP召集令-高雄場」造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／高雄報導

民眾黨總統候選人柯文哲7日在高雄捷運凹子底站旁邊進行造勢，晚間5時開放民眾入場，約晚間6時左右場內座椅坐滿，人潮溢出到一旁公園，幾乎全部站滿人；民眾黨稍早也喊出現場8萬人，直播最高同時11萬人在線收看。柯文哲約於晚間8時18分大進場，支持者們熱情搶著握手拍照，直至31分才走上舞台。

民眾黨晚間6時在高雄凹子底捷運站附近的神農路上舉辦「TeamKP召集令-高雄場」，就是希望再創日前岡山「三粉」大造勢氣勢，隔空向藍綠拚場。而造勢會場於5時開放民眾進場，一旁的凹子底森林公園就擠滿支持者等著安檢，到了晚間6時左右，場內座椅已經被坐滿，其他支持者只能站在旁邊的公園觀看。

而柯文哲本人於晚間8時18分抵達活動最後方，支持者們熱情地不斷湧上中間走道，並搶著握手拍照，使柯直至31分才走上舞台，花了約13分鐘。

柯文哲致詞時表示，自己在思考，將來歷史會怎麼記載2024這場總統大選，應該是新政治跟舊勢力的對決，是一個理性務實科學跟意識形態的對決，更重要的是一個公民運動，與傳統樁腳政治對決。

柯文哲提及，過去有人說在高雄派個西瓜出來選都贏，只要是綠的，但他知道高雄市民內心還是渴望一個改變、一個新政治、一個新文化，過去大家常說國民黨是黨國政治，但在高雄卻出現另一種黨國、新權貴，「新潮流」；隨後柯文哲說，2024總統大選最深層的歷史意義，就是希望台灣從此可以變成一個正常的國家，依照法律運作，而不是用人控制。

柯文哲也強調，其實政治沒有想像那麼困難，政治只有3件事情，「對的事情做，不對的事情不要做，還有認真做」，但常常就是壞人讓政治變得複雜困難。

柯文哲指出，賴清德過去當行政院長時，工商業說台灣有「五缺」，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，但將近6年後的今天，台灣還是有「五缺」，而且還缺蛋、缺疫苗、缺快篩，甚至衛生紙都會缺，「真厲害了！」所以台灣去年年度票選字是「缺」，「我要跟大家說，更重要的是民進黨『缺德』。」