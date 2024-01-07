趙少康弄丟敬老卡被民眾撿到　他笑曝「遺失原因超閃」

▲敬老卡遺失被民眾撿到，趙少康感謝民眾笑回「不是故意要宣傳的」。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康的敬老卡近日遺失，直到6日被民眾撿到，送到附近警察局，才幸運找回。對此，趙少康7日晚間在通化夜市拜票時表示，敬老卡是去年年初申請的，平常都放在太太身上，可能是妻子不小心遺失，非常謝謝熱心的網友。

趙少康7日晚間與立委候選人羅智強一同到通化夜市拜票，被媒體詢問敬老卡遺失一事實，他表示，敬老卡是去年年初申請的，因為他平常都是跟太太一起出門，像是到小巨蛋看表演或其他地方，都是兩人一起搭公車，所以卡片平常都是放在太太那邊，可能是太太6日出門不小心弄丟了，不是故意要宣傳的。

趙少康也說，他的太太昨天找了一天，卡片現在已經領回來了，真的非常謝謝那位熱心的網友，接著也稱讚台北市公車真的辦理得不錯、真的非常好，鼓勵大家多坐公車。

▲趙少康台北通敬老卡近日遺失，被網友撿到送到警局。（合成示意圖／台北市政府、趙少康臉書）

有網友7日在IG發布限時動態，表示自己在路邊撿到國民黨副總統候選人趙少康的敬老卡，翻到卡片正面的瞬間真的超級驚訝，一度在想會不會是宣傳手法，不過還是拿到旁邊刑事局的管理室，詢問是否能交付遺失物，警察原本準備要拒絕，不過當他說「我撿到趙少康的敬老卡」，警察立刻來了興趣。

原PO說，警察們當時的表情真的非常有趣，比較年輕的那一位一臉幽默又興奮，手已經放在手機上，似乎等他離開就會拍照，比較年長的還是比較專業，告訴他一般刑事局不會收失物，「通常我們是不會收啦，但這一位比較好找，我們來聯絡」。

刑事局表示，針對有民眾撿到國民黨副總統候選人趙少康台北通敬老卡一事，事件發生在6日下午2點多，民眾路過本局時將卡片交於側門崗，本局收到後立刻轉交給三張犁派出所，後續由三張犁派出所通知當事人領回。