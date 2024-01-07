超級星期天決戰高雄！　柯文哲、侯友宜相隔一條街互拚人氣

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

把握最後超級星期天，國民黨總統候選人侯友宜今日南下高雄，下午舉辦造勢大會，現場喊出支持者破12萬人，展現在南部的高人氣。晚間他則與安排到高雄知名的瑞豐夜市拜票，現場人潮擠爆，民眾也搶著跟他自拍合影。原先外界好奇會不會與同樣在瑞豐夜市拜票的民眾黨總統候選人柯文哲意外同框，不過2人是相隔一條街，並未巧遇碰面。

▲侯友宜到高雄瑞豐夜市拜票，現場人潮擁擠。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼侯友宜一一與民眾請託拜票。（圖／記者吳世龍攝）

侯友宜下午結束造勢活動後，晚間跟台北市長蔣萬安、國民黨高雄市立委候選人陳美雅及黃柏霖、李眉蓁等人合體逛瑞豐夜市，現場人潮擠爆，眾多支持民眾搶著跟他合影留念，顯見在高雄的高人氣。

▲▼支持者熱情與侯友宜合影。（圖／記者吳世龍攝）

現場支持民眾還特地贈送鳳梨、蒜頭、肉粽給侯友宜，預祝他能順利當選總統。侯友宜也展現高度親和力，一一跟攤販、支持者打招呼，在人潮擁擠的夜市內走了5條街，可以說來者不拒。

▲侯友宜到高雄瑞豐夜市拜票，現場人潮擁擠 。（圖／記者吳世龍攝）

而巧合的是，柯文哲在今晚高雄造勢晚會前，晚間6點20分也安排到瑞豐夜市路口附近，與支持者互動合影；侯友宜則是在晚間7點30分抵達現場。不過最後2人是相隔一條街，柯文哲的行程也在侯友宜到場不久後結束，繼續趕往造勢晚會現場，2人並沒有意外同框。