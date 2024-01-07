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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文曝「台灣跟各國、兩岸有風險管理機制」　有防衛決心很重要

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日接受財信傳媒董事長董事長謝金河專訪時表示，當其他國家在思考說是不是一起來守護台灣時候，第一個要問的是，自己有沒有守護自己國家的強烈的決心。她表示，台灣跟其他的國家，包括兩岸之間，也有某一種程度的管理風險的機制。

蔡英文表示，自己對自己的國防，防衛自己的決心，這個是很重要的，當其他國家在思考說是不是一起來守護台灣時候，第一個要問的是，自己有沒有守護自己國家的強烈的決心。

蔡英文說，所以這就是為什麼一定要把自己的防衛體系做好，別人可以幫助我們，但是最重要的責任還是在我們自己身上，「你必須要表達是一種，你願意挑起自我防衛的決心，其他的國家就開始覺得說，這是一個我們可以交往的朋友，可以支持的對象」。

蔡英文表示，所以整個過去幾年處理的，幾個基本的原則，最重要的就是信任關係的建立，我們跟其他的國家，包括兩岸之間，也有某一種程度的管理風險的機制，任何處理這種雙邊或多邊關係的外交的人員或者是政治領袖，其實最怕的都是一種不可測的風險，不知道什麼時候會發生什麼事，但是當你有一個信賴關係，有個溝通管道，而且也有一定的誠信的時候，那反而是一個解決問題的開始。

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